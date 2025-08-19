Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины - РИА Новости, 19.08.2025
02:13 19.08.2025
Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Проработка гарантий безопасности для Украины, которые обсуждались европейскими лидерами с президентом США Дональдом Трампом, уже началась, заявил президент Финляндии Александр Стубб. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Конкретным результатом дня стали три вещи: первая - это совместные гарантии безопасности Европы и США, проработка которых уже началась", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ.
© AP Photo / Matthias SchraderАлександр Стубб
© AP Photo / Matthias Schrader
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Проработка гарантий безопасности для Украины, которые обсуждались европейскими лидерами с президентом США Дональдом Трампом, уже началась, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
"Конкретным результатом дня стали три вещи: первая - это совместные гарантии безопасности Европы и США, проработка которых уже началась", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Глава Еврокомиссии рассказала о разработке гарантий безопасности для Киева
