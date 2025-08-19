https://ria.ru/20250819/garantii-2036194110.html

Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины

Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины - РИА Новости, 19.08.2025

Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины

Проработка гарантий безопасности для Украины, которые обсуждались европейскими лидерами с президентом США Дональдом Трампом, уже началась, заявил президент... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T02:13:00+03:00

2025-08-19T02:13:00+03:00

2025-08-19T02:13:00+03:00

в мире

финляндия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025281733_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f9606507af3444c032aa787b6f9d3a33.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Проработка гарантий безопасности для Украины, которые обсуждались европейскими лидерами с президентом США Дональдом Трампом, уже началась, заявил президент Финляндии Александр Стубб. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Конкретным результатом дня стали три вещи: первая - это совместные гарантии безопасности Европы и США, проработка которых уже началась", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ.

https://ria.ru/20250819/es-2036193767.html

финляндия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз