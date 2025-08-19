https://ria.ru/20250819/garantii-2036194110.html
Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины
Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины - РИА Новости, 19.08.2025
Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины
Проработка гарантий безопасности для Украины, которые обсуждались европейскими лидерами с президентом США Дональдом Трампом, уже началась, заявил президент... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Проработка гарантий безопасности для Украины, которые обсуждались европейскими лидерами с президентом США Дональдом Трампом, уже началась, заявил президент Финляндии Александр Стубб. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Конкретным результатом дня стали три вещи: первая - это совместные гарантии безопасности Европы и США, проработка которых уже началась", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ.
Президент Финляндии заявил о начале проработки гарантий для Украины
