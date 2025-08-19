https://ria.ru/20250819/garantii-2036192755.html
СМИ: США прорабатывали гарантии безопасности для Киева
СМИ: США прорабатывали гарантии безопасности для Киева - РИА Новости, 19.08.2025
СМИ: США прорабатывали гарантии безопасности для Киева
Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн был вовлечен в проработку потенциальных гарантий безопасности для Украины,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T01:56:00+03:00
2025-08-19T01:56:00+03:00
2025-08-19T01:56:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
пит хегсет
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн был вовлечен в проработку потенциальных гарантий безопасности для Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. "Председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и его команда были вовлечены в проработку потенциальных гарантий безопасности для Украины в преддверии встреч в Белом доме", - говорится в материале. Телеканал также отмечает, что Кейн вместе с шефом Пентагона Питом Хегсетом присутствовал в Белом доме, когда президент США Дональд Трамп встречался Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
https://ria.ru/20250819/ustupki-2036191776.html
https://ria.ru/20250819/tramp_zayavlenie-2036190773.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Вооруженные силы США, Министерство обороны США, Евросоюз
СМИ: США прорабатывали гарантии безопасности для Киева
CNN: глава комитета начальников штабов Кейн прорабатывал гарантии для Киева