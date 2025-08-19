https://ria.ru/20250819/front-2036300504.html

Украина и ЕС в панике из-за успехов России на фронте, заявили в Нидерландах

Украина и ЕС в панике из-за успехов России на фронте, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 19.08.2025

Украина и ЕС в панике из-за успехов России на фронте, заявили в Нидерландах

Киев и Евросоюз находятся в панике из-за продвижения российских войск в зоне конфликта и понимают, что если не будут действовать быстро, требования Москвы могут РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:53:00+03:00

2025-08-19T14:53:00+03:00

2025-08-19T15:11:00+03:00

киев

дональд трамп

евросоюз

россия

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg

ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Киев и Евросоюз находятся в панике из-за продвижения российских войск в зоне конфликта и понимают, что если не будут действовать быстро, требования Москвы могут вырасти, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. На этой встрече Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня. "ЕС и Киев хотят прекращения огня, и совершенно очевидно, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин на это не пойдёт, и Трамп с этим согласен, потому что им нужен полноценный мирный план. Однако самое главное, на мой взгляд - это то, что происходит сейчас на фронте. Мы видим многочисленные прорывы российских войск", - констатировал Нимёллер. Как отметил эксперт, у него складывается впечатление, что на линии фронта осталось не так много украинских войск, а ВСУ пытаются защитить ее с помощью беспилотников на расстоянии. "Сейчас для РФ довольно легко добиться больших прорывов, и я думаю, что это причина паники в Киеве и Европе. Поэтому если они не будут действовать быстро, ситуация очень скоро для них ухудшится, и Путин выдвинет еще больше требований, чем было раньше", - считает собеседник агентства. Ранее газета Telegraph написала, что стремительное наступление российских войск значительно обострило проблему Украины с пополнением армии, из-за чего Киев явно проигрывает на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу РФ усугубило пораженческие настроения в стране.

https://ria.ru/20250818/ukraina-2036040745.html

https://ria.ru/20250814/politik-2035160816.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, дональд трамп, евросоюз, россия, в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины