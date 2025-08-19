Украина и ЕС в панике из-за успехов России на фронте, заявили в Нидерландах
Нимеллер: Украина и ЕС в панике из-за продвижения российских войск в зоне СВО
ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Киев и Евросоюз находятся в панике из-за продвижения российских войск в зоне конфликта и понимают, что если не будут действовать быстро, требования Москвы могут вырасти, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. На этой встрече Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня.
"ЕС и Киев хотят прекращения огня, и совершенно очевидно, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин на это не пойдёт, и Трамп с этим согласен, потому что им нужен полноценный мирный план. Однако самое главное, на мой взгляд - это то, что происходит сейчас на фронте. Мы видим многочисленные прорывы российских войск", - констатировал Нимёллер.
Как отметил эксперт, у него складывается впечатление, что на линии фронта осталось не так много украинских войск, а ВСУ пытаются защитить ее с помощью беспилотников на расстоянии.
"Сейчас для РФ довольно легко добиться больших прорывов, и я думаю, что это причина паники в Киеве и Европе. Поэтому если они не будут действовать быстро, ситуация очень скоро для них ухудшится, и Путин выдвинет еще больше требований, чем было раньше", - считает собеседник агентства.
Ранее газета Telegraph написала, что стремительное наступление российских войск значительно обострило проблему Украины с пополнением армии, из-за чего Киев явно проигрывает на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу РФ усугубило пораженческие настроения в стране.
