Рейтинг@Mail.ru
Украина и ЕС в панике из-за успехов России на фронте, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 19.08.2025 (обновлено: 15:11 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/front-2036300504.html
Украина и ЕС в панике из-за успехов России на фронте, заявили в Нидерландах
Украина и ЕС в панике из-за успехов России на фронте, заявили в Нидерландах - РИА Новости, 19.08.2025
Украина и ЕС в панике из-за успехов России на фронте, заявили в Нидерландах
Киев и Евросоюз находятся в панике из-за продвижения российских войск в зоне конфликта и понимают, что если не будут действовать быстро, требования Москвы могут РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:53:00+03:00
2025-08-19T15:11:00+03:00
киев
дональд трамп
евросоюз
россия
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_35ad39c589ad38e0181b753aef8de5f8.jpg
ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Киев и Евросоюз находятся в панике из-за продвижения российских войск в зоне конфликта и понимают, что если не будут действовать быстро, требования Москвы могут вырасти, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. На этой встрече Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня. "ЕС и Киев хотят прекращения огня, и совершенно очевидно, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин на это не пойдёт, и Трамп с этим согласен, потому что им нужен полноценный мирный план. Однако самое главное, на мой взгляд - это то, что происходит сейчас на фронте. Мы видим многочисленные прорывы российских войск", - констатировал Нимёллер. Как отметил эксперт, у него складывается впечатление, что на линии фронта осталось не так много украинских войск, а ВСУ пытаются защитить ее с помощью беспилотников на расстоянии. "Сейчас для РФ довольно легко добиться больших прорывов, и я думаю, что это причина паники в Киеве и Европе. Поэтому если они не будут действовать быстро, ситуация очень скоро для них ухудшится, и Путин выдвинет еще больше требований, чем было раньше", - считает собеседник агентства. Ранее газета Telegraph написала, что стремительное наступление российских войск значительно обострило проблему Украины с пополнением армии, из-за чего Киев явно проигрывает на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу РФ усугубило пораженческие настроения в стране.
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036040745.html
https://ria.ru/20250814/politik-2035160816.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284699_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e5dfc482726cc3bed6df39b194234bbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, дональд трамп, евросоюз, россия, в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Киев, Дональд Трамп, Евросоюз, Россия, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украина и ЕС в панике из-за успехов России на фронте, заявили в Нидерландах

Нимеллер: Украина и ЕС в панике из-за продвижения российских войск в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Киев и Евросоюз находятся в панике из-за продвижения российских войск в зоне конфликта и понимают, что если не будут действовать быстро, требования Москвы могут вырасти, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. На этой встрече Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Нидерландах призвали ЕС примириться с Россией
18 августа, 12:48
"ЕС и Киев хотят прекращения огня, и совершенно очевидно, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин на это не пойдёт, и Трамп с этим согласен, потому что им нужен полноценный мирный план. Однако самое главное, на мой взгляд - это то, что происходит сейчас на фронте. Мы видим многочисленные прорывы российских войск", - констатировал Нимёллер.
Как отметил эксперт, у него складывается впечатление, что на линии фронта осталось не так много украинских войск, а ВСУ пытаются защитить ее с помощью беспилотников на расстоянии.
"Сейчас для РФ довольно легко добиться больших прорывов, и я думаю, что это причина паники в Киеве и Европе. Поэтому если они не будут действовать быстро, ситуация очень скоро для них ухудшится, и Путин выдвинет еще больше требований, чем было раньше", - считает собеседник агентства.
Ранее газета Telegraph написала, что стремительное наступление российских войск значительно обострило проблему Украины с пополнением армии, из-за чего Киев явно проигрывает на поле боя, а изменение позиции президента США Дональда Трампа в пользу РФ усугубило пораженческие настроения в стране.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Немецкий политик прокомментировал наступление ВС России в Донбассе
14 августа, 07:33
 
КиевДональд ТрампЕвросоюзРоссияВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала