https://ria.ru/20250819/frg-2036401158.html
Писториус рассказал о работе ФРГ над гарантиями безопасности для Украины
Писториус рассказал о работе ФРГ над гарантиями безопасности для Украины - РИА Новости, 19.08.2025
Писториус рассказал о работе ФРГ над гарантиями безопасности для Украины
Германия и её партнёры работают над возможным участием страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T23:13:00+03:00
2025-08-19T23:13:00+03:00
2025-08-19T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
сша
фридрих мерц
борис писториус
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Германия и её партнёры работают над возможным участием страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью новостному агентству DPA. "Как будет выглядеть немецкий вклад в гарантии безопасности, пока ещё не определено и должно быть ещё установлено в политическом и военном плане … При этом мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад США и, в-третьих, согласование с нашими ближайшими партнёрами", — сказал он. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет, при этом отметив, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036395368.html
украина
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, сша, фридрих мерц, борис писториус, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, США, Фридрих Мерц, Борис Писториус, Дональд Трамп
Писториус рассказал о работе ФРГ над гарантиями безопасности для Украины
Писториус: ФРГ работает над возможным участием в гарантиях безопасности Украины