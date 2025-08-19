Писториус рассказал о работе ФРГ над гарантиями безопасности для Украины

https://ria.ru/20250819/frg-2036401158.html

БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Германия и её партнёры работают над возможным участием страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью новостному агентству DPA. "Как будет выглядеть немецкий вклад в гарантии безопасности, пока ещё не определено и должно быть ещё установлено в политическом и военном плане … При этом мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад США и, в-третьих, согласование с нашими ближайшими партнёрами", — сказал он. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет, при этом отметив, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.

