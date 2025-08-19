Рейтинг@Mail.ru
Писториус рассказал о работе ФРГ над гарантиями безопасности для Украины
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 19.08.2025
Писториус рассказал о работе ФРГ над гарантиями безопасности для Украины
Писториус рассказал о работе ФРГ над гарантиями безопасности для Украины
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
сша
фридрих мерц
борис писториус
дональд трамп
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Германия и её партнёры работают над возможным участием страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью новостному агентству DPA. "Как будет выглядеть немецкий вклад в гарантии безопасности, пока ещё не определено и должно быть ещё установлено в политическом и военном плане … При этом мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад США и, в-третьих, согласование с нашими ближайшими партнёрами", — сказал он. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет, при этом отметив, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
украина
германия
сша
Писториус рассказал о работе ФРГ над гарантиями безопасности для Украины

Писториус: ФРГ работает над возможным участием в гарантиях безопасности Украины

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 авг - РИА Новости. Германия и её партнёры работают над возможным участием страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью новостному агентству DPA.
"Как будет выглядеть немецкий вклад в гарантии безопасности, пока ещё не определено и должно быть ещё установлено в политическом и военном плане … При этом мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад США и, в-третьих, согласование с нашими ближайшими партнёрами", — сказал он.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет, при этом отметив, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Мерц также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
СМИ рассказали о "напряженном моменте" на встрече Трампа с Зеленским
