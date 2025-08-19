Рейтинг@Mail.ru
Лидер "Левых" в ФРГ назвал отправку военных на Украину опасной - РИА Новости, 19.08.2025
15:53 19.08.2025
Лидер "Левых" в ФРГ назвал отправку военных на Украину опасной
в мире
украина
кир стармер
сергей лавров
россия
кипр
оон
нато
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сопредседатель немецкой партии "Левые" Ян ван Акен считает, что размещение военных НАТО на Украине слишком рискованно, вместо этого там следует создать миротворческую миссию ООН. "Недостаточно свести всё к военным НАТО или гарантиям безопасности НАТО. Такой вариант опасен из-за риска прямого столкновения, в то время как существуют минимум два-три других варианта, представляющихся менее рискованными", - заявил политик в эфире телеканала ZDF. В качестве одного из таких вариантов он назвал создание миротворческой миссии ООН на Украине. "Почему я до сих пор не слышал о том, чтобы кто-то сказал об ООН (создании миссии на Украине - ред.)?", - задался вопросом ван Акен. Он признался, что его беспокоит развернувшаяся в европейских странах дискуссия о гарантиях безопасности Украины. "Она (дискуссия - ред.) разворачивается в совершенно неправильном направлении", - заметил политик. Выступая против размещения войск НАТО на Украине, ван Акен указал на высокий риск "внезапного начала большой войны". Между тем, есть успешные примеры миротворческих миссий ООН, в частности на Кипре, добавил ван Акен. "Уже в течение 50 лет там удается соблюдать перемирие, нечто подобное можно было бы организовать и на Украине", - предложил политик. Премьер Британии Кир Стармер заявил ранее, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
украина
россия
кипр
в мире, украина, кир стармер, сергей лавров, россия, кипр, оон, нато
В мире, Украина, Кир Стармер, Сергей Лавров, Россия, Кипр, ООН, НАТО
Флаг ФРГ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Флаг ФРГ. Архивное фото
