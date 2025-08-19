https://ria.ru/20250819/finlyandiya-2036301244.html

Президент Финляндии оценил проведение онлайн-встречи коалиции желающих

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Организованная во вторник онлайн-встреча "коалиции желающих" подтвердила решимость Европы поддерживать Украину в достижении прочного мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Встреча способствовала достижению общего понимания ситуации всеми странами. Она подтвердила единство и решимость Европы поддерживать Украину в процессе достижения прочного мира, что было подкреплено переговорами в Вашингтоне", - написал Стубб в соцсети X. Онлайн-встреча была организована Великобританией во вторник, уточнил он. Финляндию на встрече представлял премьер страны Петтери Орпо, уточнил глава республики. По словам Стубба, страны "коалиции" были проинформированы о прошедших переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.

