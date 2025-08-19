Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии оценил проведение онлайн-встречи коалиции желающих
14:55 19.08.2025
Президент Финляндии оценил проведение онлайн-встречи коалиции желающих
Президент Финляндии оценил проведение онлайн-встречи коалиции желающих
в мире
европа
украина
финляндия
дональд трамп
петтери орпо
владимир зеленский
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Организованная во вторник онлайн-встреча "коалиции желающих" подтвердила решимость Европы поддерживать Украину в достижении прочного мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб. "Встреча способствовала достижению общего понимания ситуации всеми странами. Она подтвердила единство и решимость Европы поддерживать Украину в процессе достижения прочного мира, что было подкреплено переговорами в Вашингтоне", - написал Стубб в соцсети X. Онлайн-встреча была организована Великобританией во вторник, уточнил он. Финляндию на встрече представлял премьер страны Петтери Орпо, уточнил глава республики. По словам Стубба, страны "коалиции" были проинформированы о прошедших переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
в мире, европа, украина, финляндия, дональд трамп, петтери орпо, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Европа, Украина, Финляндия, Дональд Трамп, Петтери Орпо, Владимир Зеленский, Евросоюз
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Организованная во вторник онлайн-встреча "коалиции желающих" подтвердила решимость Европы поддерживать Украину в достижении прочного мира, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Встреча способствовала достижению общего понимания ситуации всеми странами. Она подтвердила единство и решимость Европы поддерживать Украину в процессе достижения прочного мира, что было подкреплено переговорами в Вашингтоне", - написал Стубб в соцсети X.
Онлайн-встреча была организована Великобританией во вторник, уточнил он. Финляндию на встрече представлял премьер страны Петтери Орпо, уточнил глава республики.
По словам Стубба, страны "коалиции" были проинформированы о прошедших переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Турция приняла участие в онлайн-встрече "коалиции желающих" по Украине
