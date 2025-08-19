https://ria.ru/20250819/filmy-2036256081.html

Минпросвещения рекомендовало школьникам фильмы RT.doc

Министерство просвещения включило документальные фильмы RT.doc в список рекомендованных для просмотра в 10-11-х классах, сообщила главный редактор международной РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министерство просвещения включило документальные фильмы RT.doc в список рекомендованных для просмотра в 10-11-х классах, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Наш сборник "ПоэZия русской зимы" — теперь в списке внеклассного чтения для 10-11-х классов. А документальные фильмы RT.doc Министерство просвещения внесло в список рекомендуемых для просмотра в 10-11-х классах. Это очень важно для нас и для авторов, которые писали эти стихи и снимали эти фильмы, находясь на передовой, часто рискуя жизнью", — рассказала она в Telegram-канале. В сборник RT "ПоэZия русской зимы" входят работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО.

