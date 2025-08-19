Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения рекомендовало школьникам фильмы RT.doc
11:41 19.08.2025 (обновлено: 12:23 19.08.2025)
Минпросвещения рекомендовало школьникам фильмы RT.doc
Минпросвещения рекомендовало школьникам фильмы RT.doc - РИА Новости, 19.08.2025
Минпросвещения рекомендовало школьникам фильмы RT.doc
Министерство просвещения включило документальные фильмы RT.doc в список рекомендованных для просмотра в 10-11-х классах, сообщила главный редактор международной РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министерство просвещения включило документальные фильмы RT.doc в список рекомендованных для просмотра в 10-11-х классах, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Наш сборник "ПоэZия русской зимы" — теперь в списке внеклассного чтения для 10-11-х классов. А документальные фильмы RT.doc Министерство просвещения внесло в список рекомендуемых для просмотра в 10-11-х классах. Это очень важно для нас и для авторов, которые писали эти стихи и снимали эти фильмы, находясь на передовой, часто рискуя жизнью", — рассказала она в Telegram-канале. В сборник RT "ПоэZия русской зимы" входят работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО.
Минпросвещения рекомендовало школьникам фильмы RT.doc

Логотип телеканала RT
Логотип телеканала RT
Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Министерство просвещения включило документальные фильмы RT.doc в список рекомендованных для просмотра в 10-11-х классах, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Наш сборник "ПоэZия русской зимы" — теперь в списке внеклассного чтения для 10-11-х классов. А документальные фильмы RT.doc Министерство просвещения внесло в список рекомендуемых для просмотра в 10-11-х классах. Это очень важно для нас и для авторов, которые писали эти стихи и снимали эти фильмы, находясь на передовой, часто рискуя жизнью", — рассказала она в Telegram-канале.
В сборник RT "ПоэZия русской зимы" входят работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО.
