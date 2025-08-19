https://ria.ru/20250819/ferma-2036257604.html
В Воронежской области проверят данные о незаконном удержании людей на ферме
В Воронежской области проверят данные о незаконном удержании людей на ферме - РИА Новости, 19.08.2025
В Воронежской области проверят данные о незаконном удержании людей на ферме
Следователи начали проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме в Воронежской области, сообщили во вторник в СУСК по региону. РИА Новости, 19.08.2025
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме в Воронежской области, сообщили во вторник в СУСК по региону. В Telegram-каналах появилась информация о том, что под Воронежем якобы нашли ферму "с сотней рабов". Сообщается, что людей заманивали зарплатой до 2 тысяч рублей в день и жильём, "запирали и кормили просрочкой". Работников якобы выпускают только под надзором в магазин, бьют за побеги и плохую работу. "На ферме, расположенной в селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области, неизвестные лица незаконно удерживали граждан, а также подвергали их насилию. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному сообщению незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в СУ СК России по Воронежской области.
