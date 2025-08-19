Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области проверят данные о незаконном удержании людей на ферме - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/ferma-2036257604.html
В Воронежской области проверят данные о незаконном удержании людей на ферме
В Воронежской области проверят данные о незаконном удержании людей на ферме - РИА Новости, 19.08.2025
В Воронежской области проверят данные о незаконном удержании людей на ферме
Следователи начали проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме в Воронежской области, сообщили во вторник в СУСК по региону. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:49:00+03:00
2025-08-19T11:49:00+03:00
происшествия
воронежская область
воронеж
богучарский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме в Воронежской области, сообщили во вторник в СУСК по региону. В Telegram-каналах появилась информация о том, что под Воронежем якобы нашли ферму "с сотней рабов". Сообщается, что людей заманивали зарплатой до 2 тысяч рублей в день и жильём, "запирали и кормили просрочкой". Работников якобы выпускают только под надзором в магазин, бьют за побеги и плохую работу. "На ферме, расположенной в селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области, неизвестные лица незаконно удерживали граждан, а также подвергали их насилию. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному сообщению незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в СУ СК России по Воронежской области.
https://ria.ru/20250814/fermer-2035242836.html
воронежская область
воронеж
богучарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, воронеж, богучарский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Богучарский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронежской области проверят данные о незаконном удержании людей на ферме

СК начал проверку по факту избиения людей на ферме в Воронежской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту незаконного удерживания и избиения граждан на ферме в Воронежской области, сообщили во вторник в СУСК по региону.
В Telegram-каналах появилась информация о том, что под Воронежем якобы нашли ферму "с сотней рабов". Сообщается, что людей заманивали зарплатой до 2 тысяч рублей в день и жильём, "запирали и кормили просрочкой". Работников якобы выпускают только под надзором в магазин, бьют за побеги и плохую работу.
"На ферме, расположенной в селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области, неизвестные лица незаконно удерживали граждан, а также подвергали их насилию. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по данному сообщению незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в СУ СК России по Воронежской области.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На Алтае фермер похитил женщину, чтобы ее возлюбленный лучше работал
14 августа, 13:31
 
ПроисшествияВоронежская областьВоронежБогучарский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала