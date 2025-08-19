Рейтинг@Mail.ru
ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 19.08.2025 (обновлено: 14:50 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/fas-2036289962.html
ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей
ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 19.08.2025
ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей
В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:15:00+03:00
2025-08-19T14:50:00+03:00
происшествия
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). "Признаки нарушения обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий", — говорится в заявлении.Кроме того, схема затронула технические средства реабилитации.Сообщается, что дело касается фирм ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса". Их заподозрили в сговоре, с помощью которого фирмы намеревались поддерживать цены во время участия в торгах.ФАС пригрозила этим организациям оборотными штрафами в случае доказанной вины.
https://ria.ru/20250808/fas-2034095899.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей

ФАС выявила в 7 субъектах медицинский картель на сумму более 1,5 млрд руб

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
"Признаки нарушения обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий", — говорится в заявлении.
Кроме того, схема затронула технические средства реабилитации.
Сообщается, что дело касается фирм ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса". Их заподозрили в сговоре, с помощью которого фирмы намеревались поддерживать цены во время участия в торгах.
ФАС пригрозила этим организациям оборотными штрафами в случае доказанной вины.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
ФАС выявила картели во всех регионах с начала года
8 августа, 10:59
 
ПроисшествияРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала