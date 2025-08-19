https://ria.ru/20250819/fas-2036289962.html

ФАС выявила медицинский картель на 1,5 миллиарда рублей

В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 миллиарда рублей, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). "Признаки нарушения обнаружены в семи регионах на торгах по поставке расходных медицинских изделий", — говорится в заявлении.Кроме того, схема затронула технические средства реабилитации.Сообщается, что дело касается фирм ООО "Огис Трейд" и ООО "Торговый дом "Эмса". Их заподозрили в сговоре, с помощью которого фирмы намеревались поддерживать цены во время участия в торгах.ФАС пригрозила этим организациям оборотными штрафами в случае доказанной вины.

