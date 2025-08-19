Рейтинг@Mail.ru
ЕС продолжит оказывать давление на Россию, заявил премьер Нидерландов
17:38 19.08.2025
ЕС продолжит оказывать давление на Россию, заявил премьер Нидерландов
ЕС продолжит оказывать давление на Россию, заявил премьер Нидерландов - РИА Новости, 19.08.2025
ЕС продолжит оказывать давление на Россию, заявил премьер Нидерландов
Европейские страны продолжат помогать Украине и оказывать давление на Россию путем новых санкций, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам... РИА Новости, 19.08.2025
в мире
россия
украина
нидерланды
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Европейские страны продолжат помогать Украине и оказывать давление на Россию путем новых санкций, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам видеоконференции "коалиции желающих". Во вторник состоялась видеоконференция "коалиции желающих" по Украине. "Мы продолжим совместно разрабатывать гарантии безопасности и оказывать неослабевающее давление на Россию, в том числе путём подготовки новых, более жёстких санкций. Нидерланды и европейские страны продолжат оказывать неизменную поддержку Украине", - написал Схоф в соцсети Х. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
россия
украина
нидерланды
в мире, россия, украина, нидерланды, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
ЕС продолжит оказывать давление на Россию, заявил премьер Нидерландов

Схоф: ЕС продолжит помогать Украине и вводить новые санкции против России

© AP Photo / Ted ShaffreyДик Схоф
Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
Дик Схоф. Архивное фото
ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Европейские страны продолжат помогать Украине и оказывать давление на Россию путем новых санкций, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам видеоконференции "коалиции желающих".
Во вторник состоялась видеоконференция "коалиции желающих" по Украине.
"Мы продолжим совместно разрабатывать гарантии безопасности и оказывать неослабевающее давление на Россию, в том числе путём подготовки новых, более жёстких санкций. Нидерланды и европейские страны продолжат оказывать неизменную поддержку Украине", - написал Схоф в соцсети Х.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Глава МИД Словакии оценил перспективы переговоров по Украине
