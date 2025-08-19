https://ria.ru/20250819/evrosoyuz-2036359324.html
ЕС продолжит оказывать давление на Россию, заявил премьер Нидерландов
ГААГА, 19 авг - РИА Новости. Европейские страны продолжат помогать Украине и оказывать давление на Россию путем новых санкций, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам видеоконференции "коалиции желающих". Во вторник состоялась видеоконференция "коалиции желающих" по Украине. "Мы продолжим совместно разрабатывать гарантии безопасности и оказывать неослабевающее давление на Россию, в том числе путём подготовки новых, более жёстких санкций. Нидерланды и европейские страны продолжат оказывать неизменную поддержку Украине", - написал Схоф в соцсети Х. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
