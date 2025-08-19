Рейтинг@Mail.ru
Федерация итальянской прессы обвинила Мелони в неуважении
21:44 19.08.2025
Федерация итальянской прессы обвинила Мелони в неуважении
в мире
сша
вашингтон (штат)
джорджа мелони
дональд трамп
евросоюз
РИМ, 19 авг – РИА Новости. Федерация итальянской прессы (FNSI) обвинила премьер-министра Джорджу Мелони в неуважении после того, как она на встрече в Белом доме с лидерами США и ЕС заявила о нежелании общаться с итальянскими журналистами. По завершении саммита в Вашингтоне Мелони полушутя оценила энтузиазм президента США Дональда Трампа в отношении журналистов. "Я никогда не хочу общаться с итальянской прессой", - сказала Мелони, слова которой попали на камеру. "За годы она заменила пресс-конференции длинными онлайн-монологами, без заслушивания доводов и вопросов. Пропаганда, а не информация", - заявила генеральный секретарь FNSI Алессандра Костанте. По ее словам, заявления Мелони свидетельствуют о сложном характере ее отношений с итальянскими СМИ. "Это подтверждает нехватку уважения в отношении прессы... Общеизвестно, что премьер-министр не любит журналистов и вопросы прессы", - сказала Костанте, заявления которой приводятся на сайте FNSI.
в мире, сша, вашингтон (штат), джорджа мелони, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Вашингтон (штат), Джорджа Мелони, Дональд Трамп, Евросоюз
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 19 авг – РИА Новости. Федерация итальянской прессы (FNSI) обвинила премьер-министра Джорджу Мелони в неуважении после того, как она на встрече в Белом доме с лидерами США и ЕС заявила о нежелании общаться с итальянскими журналистами.
По завершении саммита в Вашингтоне Мелони полушутя оценила энтузиазм президента США Дональда Трампа в отношении журналистов. "Я никогда не хочу общаться с итальянской прессой", - сказала Мелони, слова которой попали на камеру.
"За годы она заменила пресс-конференции длинными онлайн-монологами, без заслушивания доводов и вопросов. Пропаганда, а не информация", - заявила генеральный секретарь FNSI Алессандра Костанте.
По ее словам, заявления Мелони свидетельствуют о сложном характере ее отношений с итальянскими СМИ.
"Это подтверждает нехватку уважения в отношении прессы... Общеизвестно, что премьер-министр не любит журналистов и вопросы прессы", - сказала Костанте, заявления которой приводятся на сайте FNSI.
