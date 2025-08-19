Рейтинг@Mail.ru
Причиной отключения света в Запорожской области стала атака дронов ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 19.08.2025 (обновлено: 23:12 19.08.2025)
Причиной отключения света в Запорожской области стала атака дронов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала атака беспилотника ВСУ по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее Балицкий сообщил, что зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области."Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала очередная террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии."Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток. Специалисты работают в усиленном режиме", - подчеркнул губернатор.
запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала атака беспилотника ВСУ по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщил, что зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области.
"Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала очередная террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии.
"Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток. Специалисты работают в усиленном режиме", - подчеркнул губернатор.
