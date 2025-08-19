https://ria.ru/20250819/elektrichestvo-2036400426.html
Причиной отключения света в Запорожской области стала атака дронов ВСУ
Причиной отключения света в Запорожской области стала атака дронов ВСУ
2025-08-19T23:04:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала атака беспилотника ВСУ по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее Балицкий сообщил, что зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области."Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала очередная террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии."Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток. Специалисты работают в усиленном режиме", - подчеркнул губернатор.
