https://ria.ru/20250819/ekspert-2036360591.html

Эксперт оценил влияние Европы на Трампа по украинскому урегулированию

Эксперт оценил влияние Европы на Трампа по украинскому урегулированию - РИА Новости, 19.08.2025

Эксперт оценил влияние Европы на Трампа по украинскому урегулированию

У Европы нет реальной силы, чтобы давить на американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию, ЕС нуждается в новых лидерах, которые смогли бы... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:44:00+03:00

2025-08-19T17:44:00+03:00

2025-08-19T17:44:00+03:00

в мире

россия

европа

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg

ГААГА, 19 авг - РИА Новости. У Европы нет реальной силы, чтобы давить на американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию, ЕС нуждается в новых лидерах, которые смогли бы объективно оценивать ситуацию и подружиться с Россией, высказал мнение в беседе с РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Чем Европа может давить на Трампа? У них нет реальной силы. ЕС становится все более и более зависимым от США, например, даже когда вы говорите об энергетике. Так что у них нет реальной силы в данный момент. Нам в Европе нужны новые лидеры, которые смогли бы более реалистично оценивать ситуацию, как можно быстрее сделать Украину нейтральной и снова подружиться с Россией. Это единственное решение для Европы", - считает нидерландский эксперт. Нимёллер добавил, что реальная военная сила есть у США, а у ЕС - деньги и кое-какое оружие, но этого недостаточно. Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Семнадцатого августа по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250819/evrosoyuz-2036359324.html

https://ria.ru/20250819/premer-2036357689.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато, вооруженные силы украины