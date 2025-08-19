Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил влияние Европы на Трампа по украинскому урегулированию - РИА Новости, 19.08.2025
17:44 19.08.2025
Эксперт оценил влияние Европы на Трампа по украинскому урегулированию
Эксперт оценил влияние Европы на Трампа по украинскому урегулированию - РИА Новости, 19.08.2025
Эксперт оценил влияние Европы на Трампа по украинскому урегулированию
У Европы нет реальной силы, чтобы давить на американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию, ЕС нуждается в новых лидерах, которые смогли бы... РИА Новости, 19.08.2025
ГААГА, 19 авг - РИА Новости. У Европы нет реальной силы, чтобы давить на американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию, ЕС нуждается в новых лидерах, которые смогли бы объективно оценивать ситуацию и подружиться с Россией, высказал мнение в беседе с РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Чем Европа может давить на Трампа? У них нет реальной силы. ЕС становится все более и более зависимым от США, например, даже когда вы говорите об энергетике. Так что у них нет реальной силы в данный момент. Нам в Европе нужны новые лидеры, которые смогли бы более реалистично оценивать ситуацию, как можно быстрее сделать Украину нейтральной и снова подружиться с Россией. Это единственное решение для Европы", - считает нидерландский эксперт. Нимёллер добавил, что реальная военная сила есть у США, а у ЕС - деньги и кое-какое оружие, но этого недостаточно. Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Семнадцатого августа по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
россия
европа
сша
в мире, россия, европа, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Европа, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
Эксперт оценил влияние Европы на Трампа по украинскому урегулированию

Эксперт Нимёллер: у Европы нет реальной силы, чтобы давить на Трампа по Украине

ГААГА, 19 авг - РИА Новости. У Европы нет реальной силы, чтобы давить на американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию, ЕС нуждается в новых лидерах, которые смогли бы объективно оценивать ситуацию и подружиться с Россией, высказал мнение в беседе с РИА Новости главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Дик Схоф - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
ЕС продолжит оказывать давление на Россию, заявил премьер Нидерландов
Вчера, 17:38
"Чем Европа может давить на Трампа? У них нет реальной силы. ЕС становится все более и более зависимым от США, например, даже когда вы говорите об энергетике. Так что у них нет реальной силы в данный момент. Нам в Европе нужны новые лидеры, которые смогли бы более реалистично оценивать ситуацию, как можно быстрее сделать Украину нейтральной и снова подружиться с Россией. Это единственное решение для Европы", - считает нидерландский эксперт.
Нимёллер добавил, что реальная военная сила есть у США, а у ЕС - деньги и кое-какое оружие, но этого недостаточно.
Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Семнадцатого августа по итогам встречи так называемой "коалиции желающих" канцелярия премьера Британии опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Фицо назвал условие для завершения конфликта на Украине
Вчера, 17:28
 
В миреРоссияЕвропаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
