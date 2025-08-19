Рейтинг@Mail.ru
Экипаж Т-72 выдержал 24 удара дронами при разминировании, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 19.08.2025
Экипаж Т-72 выдержал 24 удара дронами при разминировании, рассказал боец
Экипаж Т-72 выдержал 24 удара дронами при разминировании, рассказал боец
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Экипаж Т-72 70-го полка группировки "Днепр" сумел с тралом пройти 18 километров минного поля в районе Малой Токмачки и выполнил задачу по расчистке пути для штурмовиков, рассказал журналистам командир полка с позывным "Кабарда". "Данный экипаж выполнил задачу на все 100%. У них задача стояла протралить минное поле для дальнейшего продвижения мотоциклистов. Задача была выполнена, 18 километров минного поля были протралены и, соответственно, экипаж выдержал воздействие 24 FPV-дронов (дроны-камикадзе)", - рассказал командир полка. По словам командира танка с позывным "Сургут", дроны-камикадзе начали атаковать машину сразу после выхода на маршрут. По мере продвижения к позициям ВСУ количество дронов только увеличивалось, отметил командир. "Десятого числа уже нам дала была команда вперед. Мы погрузились в танк и поехали вперед по указанному маршруту. Атаковал первый FPV-дрон (дрон-камикадзе). Ну, ничего, всё выдержало, мы ехали дальше. Там уже, когда повернули напрямую, ехали по прямой мимо лесополки до трассы, там уже атаковать начали очень сильно. За раз бывало по четыре, по пять дронов одновременно взрывалось. Под катками тоже мины под тралами взрывались, много чего", – рассказал командир. Он также отметил, что, когда танк добрался до конца маршрута, под тралом начали взрываться противотанковые мины и FPV-дроны появились еще в большем количестве. "Сразу там были разрывы, по три-четыре что ли, или не помню уже сколько мин. Одна сразу взорвалась под тралом и один правый (трал) отвалился. Ну и мы в следующий раз уже наехали на мину самим танком, гусеницей. Механик говорит: "Нас разули", - пояснил командир танка. По его словам, бойцы успели эвакуироваться с запасной рацией, вещами и бронежилетами из подбитой машины, воспользовавшись поднятыми разрывами клубами пыли и дыма. Какое-то время экипаж прятался под самим танком. "Сургут" рассказал, что бойцы даже успели окопаться под ним. После того, как бойцы поняли, что "возникло окно" между ударами FPV, они перебежали в ближайшую лесополосу, где всю ночь прятались от искавших их дронов под специальным антитепловизионным пончо. "Сургут" отметил, что ближе к рассвету он сумел связаться с полком по рации и экипаж эвакуировался под наблюдением российских операторов дронов до ближайших позиций ВС РФ. Командир танка отдельно отметил, что никто из членов экипажа не получил серьезных ранений.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Т-72 "Урал"
Экипаж Т-72 выдержал 24 удара дронами при разминировании, рассказал боец

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Экипаж Т-72 70-го полка группировки "Днепр" сумел с тралом пройти 18 километров минного поля в районе Малой Токмачки и выполнил задачу по расчистке пути для штурмовиков, рассказал журналистам командир полка с позывным "Кабарда".
"Данный экипаж выполнил задачу на все 100%. У них задача стояла протралить минное поле для дальнейшего продвижения мотоциклистов. Задача была выполнена, 18 километров минного поля были протралены и, соответственно, экипаж выдержал воздействие 24 FPV-дронов (дроны-камикадзе)", - рассказал командир полка.
По словам командира танка с позывным "Сургут", дроны-камикадзе начали атаковать машину сразу после выхода на маршрут. По мере продвижения к позициям ВСУ количество дронов только увеличивалось, отметил командир.
"Десятого числа уже нам дала была команда вперед. Мы погрузились в танк и поехали вперед по указанному маршруту. Атаковал первый FPV-дрон (дрон-камикадзе). Ну, ничего, всё выдержало, мы ехали дальше. Там уже, когда повернули напрямую, ехали по прямой мимо лесополки до трассы, там уже атаковать начали очень сильно. За раз бывало по четыре, по пять дронов одновременно взрывалось. Под катками тоже мины под тралами взрывались, много чего", – рассказал командир.
Он также отметил, что, когда танк добрался до конца маршрута, под тралом начали взрываться противотанковые мины и FPV-дроны появились еще в большем количестве.
"Сразу там были разрывы, по три-четыре что ли, или не помню уже сколько мин. Одна сразу взорвалась под тралом и один правый (трал) отвалился. Ну и мы в следующий раз уже наехали на мину самим танком, гусеницей. Механик говорит: "Нас разули", - пояснил командир танка.
По его словам, бойцы успели эвакуироваться с запасной рацией, вещами и бронежилетами из подбитой машины, воспользовавшись поднятыми разрывами клубами пыли и дыма. Какое-то время экипаж прятался под самим танком. "Сургут" рассказал, что бойцы даже успели окопаться под ним. После того, как бойцы поняли, что "возникло окно" между ударами FPV, они перебежали в ближайшую лесополосу, где всю ночь прятались от искавших их дронов под специальным антитепловизионным пончо.
"Сургут" отметил, что ближе к рассвету он сумел связаться с полком по рации и экипаж эвакуировался под наблюдением российских операторов дронов до ближайших позиций ВС РФ. Командир танка отдельно отметил, что никто из членов экипажа не получил серьезных ранений.
