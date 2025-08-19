Блогера Никиту Ефремова задержали за донаты ФБК*

https://ria.ru/20250819/efremov-2036283754.html
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности против блогера Никиты Ефремова возбуждено за переводы в адрес ФБК*, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что Ефремову предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, блогер с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником власти РФ, перевел деньги запрещенной организации. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий."Установлено, что Ефремов переводил деньги ФБК*", - сказал собеседник агентства.* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
