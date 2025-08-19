Рейтинг@Mail.ru
Блогера Никиту Ефремова задержали за донаты ФБК* - РИА Новости, 19.08.2025
13:46 19.08.2025 (обновлено: 13:50 19.08.2025)
Блогера Никиту Ефремова задержали за донаты ФБК*
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности против блогера Никиты Ефремова возбуждено за переводы в адрес ФБК*, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что Ефремову предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, блогер с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником власти РФ, перевел деньги запрещенной организации. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий."Установлено, что Ефремов переводил деньги ФБК*", - сказал собеседник агентства.* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБлогер Никита Ефремов в зале суда
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Блогер Никита Ефремов в зале суда
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности против блогера Никиты Ефремова возбуждено за переводы в адрес ФБК*, в 2021 году признанного экстремистской организацией и ликвидированного, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что Ефремову предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, блогер с сентября 2021 года по февраль 2022 года, являясь противником власти РФ, перевел деньги запрещенной организации. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
"Установлено, что Ефремов переводил деньги ФБК*", - сказал собеседник агентства.
* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
