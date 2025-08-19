Рейтинг@Mail.ru
03:20 19.08.2025 (обновлено: 10:48 19.08.2025)
Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Почечная недостаточность, индивидуальная непереносимость фруктозы и перекрестная аллергия являются противопоказаниями для употребления дыни, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен."Дыня противопоказана при почечной недостаточности из-за высокого содержания калия и необходимости строгого контроля жидкости и электролитов. Кроме того, рекомендуется отказаться от нее при индивидуальной непереносимости фруктозы, аллергии на дыню или перекрестной аллергии. У детей до трех лет есть высокий риск аллергии и сложности с перевариванием дыни", — отметила Тен. Врач предупредила, что строгое ограничение употребления дыни следует соблюдать при сахарном диабете. Допустимо только 50-100 граммов в день исключительно с разрешения врача-эндокринолога в рамках общего плана питания маленькими порциями и не натощак, обязателен контроль сахара после употребления."Дыня не рекомендована в период обострения заболеваний ЖКТ: гастрита, язвы желудка и 12-перстной кишки, панкреатита, холецистита, колита, синдрома раздраженного кишечника. В период стойкой ремиссии можно с осторожностью есть ее очень маленькими порциями, по 100 граммов, после еды", — добавила Тен.По ее словам, дыня богата витамином А (бета-каротином), который защищает клетки от повреждений, поддерживает здоровье кожи, слизистых оболочек и укрепляет иммунную систему, он необходим для острого зрения, особенно сумеречного.Терапевт отметила высокое содержание в дыне витамина С, который укрепляет иммунитет, защищает клетки от окислительного стресса, улучшает здоровье кожи, суставов, сосудов, а также способствует улучшению усвоения железа."Содержащийся в дыне калий помогает регулировать артериальное давление и поддерживать нормальный сердечный ритм, а также балансировать жидкости в организме. А содержащийся в ней кремний важен для здоровья кожи, волос, ногтей и прочности костной ткани", — сказала Тен.Врач рассказала, что в дыне содержится много клетчатки, которая улучшает перистальтику кишечника, способствует мягкому очищению, помогает поддерживать здоровый микробиом."В дыне содержится фолиевая кислота, которая критически важна для профилактики дефектов нервной трубки плода у беременных женщин, а также для нормализации процессов кроветворения, синтеза ДНК и деления клеток", — добавила собеседница агентства.
© Фото : FreepikДыня
Дыня
© Фото : Freepik
Дыня. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Почечная недостаточность, индивидуальная непереносимость фруктозы и перекрестная аллергия являются противопоказаниями для употребления дыни, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.
"Дыня противопоказана при почечной недостаточности из-за высокого содержания калия и необходимости строгого контроля жидкости и электролитов. Кроме того, рекомендуется отказаться от нее при индивидуальной непереносимости фруктозы, аллергии на дыню или перекрестной аллергии. У детей до трех лет есть высокий риск аллергии и сложности с перевариванием дыни", — отметила Тен.
Врач предупредила, что строгое ограничение употребления дыни следует соблюдать при сахарном диабете. Допустимо только 50-100 граммов в день исключительно с разрешения врача-эндокринолога в рамках общего плана питания маленькими порциями и не натощак, обязателен контроль сахара после употребления.
"Дыня не рекомендована в период обострения заболеваний ЖКТ: гастрита, язвы желудка и 12-перстной кишки, панкреатита, холецистита, колита, синдрома раздраженного кишечника. В период стойкой ремиссии можно с осторожностью есть ее очень маленькими порциями, по 100 граммов, после еды", — добавила Тен.
По ее словам, дыня богата витамином А (бета-каротином), который защищает клетки от повреждений, поддерживает здоровье кожи, слизистых оболочек и укрепляет иммунную систему, он необходим для острого зрения, особенно сумеречного.
Терапевт отметила высокое содержание в дыне витамина С, который укрепляет иммунитет, защищает клетки от окислительного стресса, улучшает здоровье кожи, суставов, сосудов, а также способствует улучшению усвоения железа.
"Содержащийся в дыне калий помогает регулировать артериальное давление и поддерживать нормальный сердечный ритм, а также балансировать жидкости в организме. А содержащийся в ней кремний важен для здоровья кожи, волос, ногтей и прочности костной ткани", — сказала Тен.
Врач рассказала, что в дыне содержится много клетчатки, которая улучшает перистальтику кишечника, способствует мягкому очищению, помогает поддерживать здоровый микробиом.
"В дыне содержится фолиевая кислота, которая критически важна для профилактики дефектов нервной трубки плода у беременных женщин, а также для нормализации процессов кроветворения, синтеза ДНК и деления клеток", — добавила собеседница агентства.
