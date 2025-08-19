https://ria.ru/20250819/donetsk-2036400698.html
Пожилой житель Донецка подорвался на взрывоопасном предмете
Пожилой житель Донецка подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 19.08.2025
Пожилой житель Донецка подорвался на взрывоопасном предмете
Пожилой мужчина пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.08.2025
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По улице Абакумова в Куйбышевском районе (Донецка - ред.) в результате детонации взрывоопасного предмета получил ранения мужчина 1941 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
