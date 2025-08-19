Рейтинг@Mail.ru
Пожилой житель Донецка подорвался на взрывоопасном предмете - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 19.08.2025
Пожилой житель Донецка подорвался на взрывоопасном предмете
Пожилой мужчина пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.08.2025
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По улице Абакумова в Куйбышевском районе (Донецка - ред.) в результате детонации взрывоопасного предмета получил ранения мужчина 1941 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Пожилой мужчина пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Куйбышевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По улице Абакумова в Куйбышевском районе (Донецка - ред.) в результате детонации взрывоопасного предмета получил ранения мужчина 1941 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Он добавил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
