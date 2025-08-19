Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опубликовал фото Трампа, разговаривающего с Путиным
05:31 19.08.2025 (обновлено: 05:46 19.08.2025)
Белый дом опубликовал фото Трампа, разговаривающего с Путиным
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Белый дом опубликовал фотографию того, как президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. "Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете", - говорится в публикации. На фотографии в Овальном кабинете также можно заметить госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Ранее Трамп заявил, что позвонил Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме.
Белый дом опубликовал фото Трампа, разговаривающего с Путиным

Белый дом опубликовал фото, как Трамп разговаривает по телефону с Путиным

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Белый дом опубликовал фотографию того, как президент США Дональд Трамп разговаривает по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.
"Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете", - говорится в публикации.
© Белый домДональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Белый дом
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами
На фотографии в Овальном кабинете также можно заметить госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Ранее Трамп заявил, что позвонил Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ: Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности Украины
