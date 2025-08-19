Официальный курс доллара на вторник вырос

https://ria.ru/20250819/dollar-2036201648.html
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,75 копейки - до 11,1547 рубля, доллара - на 40,32 копейки, до 80,4256 рубля, евро - на РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,75 копейки - до 11,1547 рубля, доллара - на 40,32 копейки, до 80,4256 рубля, евро - на 37,90 копейки, до 94,0884 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://ria.ru/20250814/dollar-2035140928.html
