Официальный курс доллара на вторник вырос

03:41 19.08.2025 (обновлено: 03:47 19.08.2025)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,75 копейки - до 11,1547 рубля, доллара - на 40,32 копейки, до 80,4256 рубля, евро - на 37,90 копейки, до 94,0884 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 4,75 копейки - до 11,1547 рубля, доллара - на 40,32 копейки, до 80,4256 рубля, евро - на 37,90 копейки, до 94,0884 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Экономист объявил условия, при которых доллар подорожает до 100 рублей
