02:17 19.08.2025
Раскрыт способ извлечь доход из придомового имущества
жилье
россия
мка "советник-центр"
общество
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов принадлежат не только сами квартиры, но и доля в общедомовом имуществе. Распоряжаясь ей, можно получить дополнительный пассивный доход, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.Согласно Жилищному кодексу РФ, общее имущество принадлежит всем хозяевам помещений на праве общей долевой собственности. Это несущие конструкции здания, зоны общего пользования, инженерные системы, крыша, подвалы, земельный участок под домом и рядом с ним, детские и спортивные площадки. Все это может приносить пассивный доход, если об этом договорятся на общем собрании собственников.“Варианты коммерческого использования включают размещение рекламы на фасаде здания или в лифтах, сдачу подвальных помещений под склады или нежилых помещений под магазины, установку оборудования интернет-провайдеров, организацию парковок или торговых точек рядом с домом”, — пояснил адвокат.При этом доходы должны распределяться между собственниками пропорционально их долям. Для этого гражданам нужно подключаться к управлению домом и самим принимать решения, а не оставлять это на откуп управляющей компании, заключил Шиманский.
жилье, россия, мка "советник-центр", общество
Жилье, Россия, МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР", Общество
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов принадлежат не только сами квартиры, но и доля в общедомовом имуществе. Распоряжаясь ей, можно получить дополнительный пассивный доход, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.
Согласно Жилищному кодексу РФ, общее имущество принадлежит всем хозяевам помещений на праве общей долевой собственности. Это несущие конструкции здания, зоны общего пользования, инженерные системы, крыша, подвалы, земельный участок под домом и рядом с ним, детские и спортивные площадки. Все это может приносить пассивный доход, если об этом договорятся на общем собрании собственников.
“Варианты коммерческого использования включают размещение рекламы на фасаде здания или в лифтах, сдачу подвальных помещений под склады или нежилых помещений под магазины, установку оборудования интернет-провайдеров, организацию парковок или торговых точек рядом с домом”, — пояснил адвокат.
При этом доходы должны распределяться между собственниками пропорционально их долям. Для этого гражданам нужно подключаться к управлению домом и самим принимать решения, а не оставлять это на откуп управляющей компании, заключил Шиманский.
