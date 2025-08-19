https://ria.ru/20250819/dmitriev-2036193422.html
Дмитриев прокомментировал переговоры Трампа, Зеленского и лидеров Европы
2025-08-19T02:07:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал сегодняшний день важным в дипломатии, когда основное внимание уделяется прочному миру, а не временному прекращению огня. "Сегодня важный день для дипломатии, когда основное внимание уделяется прочному миру, а не временному прекращению огня", - написал Дмитриев в социальной сети X. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
