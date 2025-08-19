https://ria.ru/20250819/dizajner-2036274463.html

Дизайнер Зеленского рассказала, почему тот сменил образ

Дизайнер Зеленского рассказала, почему тот сменил образ - РИА Новости, 19.08.2025

Дизайнер Зеленского рассказала, почему тот сменил образ

19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Выбор Владимиром Зеленским более официального наряда для встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник не связан с критикой его костюма в стиле милитари, в котором он явился в Белый дом в феврале, пишет американский журнал о моде Women's Wear Daily (WWD) со ссылкой на дизайнера костюма Зеленского Виктора Анисимова. Мировые СМИ после начала встречи в Белом доме в понедельник уделяли много внимания одежде Зеленского, вызвавшей скандал во время его февральских переговоров с Трампом. Зеленского после его предыдущей встречи с Трампом в Белом доме критиковали за выбор милитари-стиля для официального мероприятия. Газета Daily Mail писала, что на этот раз Зеленский был одет в черный пиджак поверх застегнутой на все пуговицы черной рубашки с воротником. Издание отмечало, что это "шаг вперед" по сравнению с февральским свитером. "Анисимов заявил, что он в курсе критики, с которой столкнулся Зеленский во время встречи в Овальном кабинете ранее в этом году... Однако более официальный президентский образ не был ответом на тот скандал", - пишет журнал. По словам Анисимова, работа над обновлением образа и гардероба Зеленского началась еще до февральской встречи с Трампом, а именно - в январе. Анисимов полагал, что после перепалки в Овальном кабинете Зеленский не захочет продолжать работу над сменой стиля, однако тот решил иначе. Как пишет журнал, Анисимов создал для Зеленского синий и черный костюмы для грядущего Дня независимости страны, один из которых украинец надел на прошедшую в понедельник встречу с Трампом. Как отмечает издание, Зеленский решил, что черный пиджак в официальном стиле "идеально" подойдет для визита в Белый дом. Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

