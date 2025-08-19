Рейтинг@Mail.ru
Дизайнер Зеленского рассказала, почему тот сменил образ - РИА Новости, 19.08.2025
13:15 19.08.2025
Дизайнер Зеленского рассказала, почему тот сменил образ
в мире
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Выбор Владимиром Зеленским более официального наряда для встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник не связан с критикой его костюма в стиле милитари, в котором он явился в Белый дом в феврале, пишет американский журнал о моде Women's Wear Daily (WWD) со ссылкой на дизайнера костюма Зеленского Виктора Анисимова. Мировые СМИ после начала встречи в Белом доме в понедельник уделяли много внимания одежде Зеленского, вызвавшей скандал во время его февральских переговоров с Трампом. Зеленского после его предыдущей встречи с Трампом в Белом доме критиковали за выбор милитари-стиля для официального мероприятия. Газета Daily Mail писала, что на этот раз Зеленский был одет в черный пиджак поверх застегнутой на все пуговицы черной рубашки с воротником. Издание отмечало, что это "шаг вперед" по сравнению с февральским свитером. "Анисимов заявил, что он в курсе критики, с которой столкнулся Зеленский во время встречи в Овальном кабинете ранее в этом году... Однако более официальный президентский образ не был ответом на тот скандал", - пишет журнал. По словам Анисимова, работа над обновлением образа и гардероба Зеленского началась еще до февральской встречи с Трампом, а именно - в январе. Анисимов полагал, что после перепалки в Овальном кабинете Зеленский не захочет продолжать работу над сменой стиля, однако тот решил иначе. Как пишет журнал, Анисимов создал для Зеленского синий и черный костюмы для грядущего Дня независимости страны, один из которых украинец надел на прошедшую в понедельник встречу с Трампом. Как отмечает издание, Зеленский решил, что черный пиджак в официальном стиле "идеально" подойдет для визита в Белый дом. Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
сша
россия
в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз
Владимир Зеленский беседует с журналистами по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне
Владимир Зеленский беседует с журналистами по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Handout/Ukrainian Presidency
Владимир Зеленский беседует с журналистами по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Выбор Владимиром Зеленским более официального наряда для встречи с президентом США Дональдом Трампом в понедельник не связан с критикой его костюма в стиле милитари, в котором он явился в Белый дом в феврале, пишет американский журнал о моде Women's Wear Daily (WWD) со ссылкой на дизайнера костюма Зеленского Виктора Анисимова.
Мировые СМИ после начала встречи в Белом доме в понедельник уделяли много внимания одежде Зеленского, вызвавшей скандал во время его февральских переговоров с Трампом. Зеленского после его предыдущей встречи с Трампом в Белом доме критиковали за выбор милитари-стиля для официального мероприятия. Газета Daily Mail писала, что на этот раз Зеленский был одет в черный пиджак поверх застегнутой на все пуговицы черной рубашки с воротником. Издание отмечало, что это "шаг вперед" по сравнению с февральским свитером.
"Анисимов заявил, что он в курсе критики, с которой столкнулся Зеленский во время встречи в Овальном кабинете ранее в этом году... Однако более официальный президентский образ не был ответом на тот скандал", - пишет журнал.
По словам Анисимова, работа над обновлением образа и гардероба Зеленского началась еще до февральской встречи с Трампом, а именно - в январе. Анисимов полагал, что после перепалки в Овальном кабинете Зеленский не захочет продолжать работу над сменой стиля, однако тот решил иначе.
Как пишет журнал, Анисимов создал для Зеленского синий и черный костюмы для грядущего Дня независимости страны, один из которых украинец надел на прошедшую в понедельник встречу с Трампом. Как отмечает издание, Зеленский решил, что черный пиджак в официальном стиле "идеально" подойдет для визита в Белый дом.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В миреСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
