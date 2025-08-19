Рейтинг@Mail.ru
Финский депутат покончил с собой в здании парламента, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2025
14:23 19.08.2025 (обновлено: 14:32 19.08.2025)
Финский депутат покончил с собой в здании парламента, пишут СМИ
в мире
финляндия
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат финского парламента покончил с собой в здании законодательного органа, его имя пока не раскрывается, сообщает во вторник газета Iltalehti со ссылкой на источники. "По данным Iltalehti, депутат парламента покончил жизнь самоубийством в здании парламента. Личность депутата известна изданию Iltalehti, но его имя не будет разглашено до того, как будут оповещены родственники", - говорится в сообщении. В службе безопасности парламента подтвердили изданию, что во вторник утром в здании законодательного органа произошел несчастный случай со смертельным исходом, на место были вызваны полиция и скорая помощь. Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен заявил изданию, что не может комментировать, где именно в парламенте это произошло и связано ли это с депутатом или сотрудником парламента.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат финского парламента покончил с собой в здании законодательного органа, его имя пока не раскрывается, сообщает во вторник газета Iltalehti со ссылкой на источники.
"По данным Iltalehti, депутат парламента покончил жизнь самоубийством в здании парламента. Личность депутата известна изданию Iltalehti, но его имя не будет разглашено до того, как будут оповещены родственники", - говорится в сообщении.
В службе безопасности парламента подтвердили изданию, что во вторник утром в здании законодательного органа произошел несчастный случай со смертельным исходом, на место были вызваны полиция и скорая помощь.
Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен заявил изданию, что не может комментировать, где именно в парламенте это произошло и связано ли это с депутатом или сотрудником парламента.
Посол Финляндии в Лиссабоне Титта Майя-Луото - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Финскому дипломату вынесли выговор за домогательства
7 июля, 21:31
 
В миреФинляндия
 
 
