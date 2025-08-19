https://ria.ru/20250819/deputat-2036292144.html
Финский депутат покончил с собой в здании парламента, пишут СМИ
2025-08-19T14:23:00+03:00
2025-08-19T14:23:00+03:00
2025-08-19T14:32:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат финского парламента покончил с собой в здании законодательного органа, его имя пока не раскрывается, сообщает во вторник газета Iltalehti со ссылкой на источники. "По данным Iltalehti, депутат парламента покончил жизнь самоубийством в здании парламента. Личность депутата известна изданию Iltalehti, но его имя не будет разглашено до того, как будут оповещены родственники", - говорится в сообщении. В службе безопасности парламента подтвердили изданию, что во вторник утром в здании законодательного органа произошел несчастный случай со смертельным исходом, на место были вызваны полиция и скорая помощь. Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен заявил изданию, что не может комментировать, где именно в парламенте это произошло и связано ли это с депутатом или сотрудником парламента.
