В Чебоксарах завели дело после отравления участников соревнований ГТО - РИА Новости, 19.08.2025
20:07 19.08.2025 (обновлено: 20:10 19.08.2025)
В Чебоксарах завели дело после отравления участников соревнований ГТО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили после отравления 13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, прибывшие в Чебоксары иногородние участники фестиваля были размещены для проживания в одной из гостиниц, где было также организовано их питание. После приема пищи в ресторане гостиницы утром 18 августа десять несовершеннолетних участников фестиваля и трое взрослых обратились в медицинские учреждения города Чебоксары с жалобами на плохое состояние здоровья и признаками острой кишечной инфекции. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание)", - говорится в сообщении. Отмечается, что точная причина заболевания участников фестиваля будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в гостинице. Ранее в минздраве республики сообщили, что все пациенты в состоянии средней степени тяжести были помещены в стационар, 19 августа троих взрослых и одного ребенка выписали из больницы. Управление Роспотребнадзора по Чувашии проводит эпидемиологическое расследование. Всероссийский фестиваль "Готов к труду и обороне" среди семейных команд проходит с 14 по 20 августа в Чебоксарах. Фестиваль собрал 220 участников из 55 регионов России.
В Чебоксарах завели дело после отравления участников соревнований ГТО

В Чебоксарах завели дело после массового отравления участников соревнований ГТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили после отравления 13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
По версии следствия, прибывшие в Чебоксары иногородние участники фестиваля были размещены для проживания в одной из гостиниц, где было также организовано их питание. После приема пищи в ресторане гостиницы утром 18 августа десять несовершеннолетних участников фестиваля и трое взрослых обратились в медицинские учреждения города Чебоксары с жалобами на плохое состояние здоровья и признаками острой кишечной инфекции.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точная причина заболевания участников фестиваля будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в гостинице.
Ранее в минздраве республики сообщили, что все пациенты в состоянии средней степени тяжести были помещены в стационар, 19 августа троих взрослых и одного ребенка выписали из больницы. Управление Роспотребнадзора по Чувашии проводит эпидемиологическое расследование.
Всероссийский фестиваль "Готов к труду и обороне" среди семейных команд проходит с 14 по 20 августа в Чебоксарах. Фестиваль собрал 220 участников из 55 регионов России.
