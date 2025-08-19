https://ria.ru/20250819/delo-2036384385.html

В Чебоксарах завели дело после отравления участников соревнований ГТО

В Чебоксарах завели дело после отравления участников соревнований ГТО - РИА Новости, 19.08.2025

В Чебоксарах завели дело после отравления участников соревнований ГТО

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили после отравления 13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чебоксарах, сообщает... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T20:07:00+03:00

2025-08-19T20:07:00+03:00

2025-08-19T20:10:00+03:00

происшествия

чебоксары

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили после отравления 13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чебоксарах, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. По версии следствия, прибывшие в Чебоксары иногородние участники фестиваля были размещены для проживания в одной из гостиниц, где было также организовано их питание. После приема пищи в ресторане гостиницы утром 18 августа десять несовершеннолетних участников фестиваля и трое взрослых обратились в медицинские учреждения города Чебоксары с жалобами на плохое состояние здоровья и признаками острой кишечной инфекции. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание)", - говорится в сообщении. Отмечается, что точная причина заболевания участников фестиваля будет установлена после проведения необходимых исследований. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в гостинице. Ранее в минздраве республики сообщили, что все пациенты в состоянии средней степени тяжести были помещены в стационар, 19 августа троих взрослых и одного ребенка выписали из больницы. Управление Роспотребнадзора по Чувашии проводит эпидемиологическое расследование. Всероссийский фестиваль "Готов к труду и обороне" среди семейных команд проходит с 14 по 20 августа в Чебоксарах. Фестиваль собрал 220 участников из 55 регионов России.

https://ria.ru/20250818/bashkirija-2036025198.html

https://ria.ru/20250819/norilsk-2036216575.html

чебоксары

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, здоровье - общество