В Чувашии пьяный водитель врезался в автобус
В Чувашии пьяный водитель врезался в автобус - РИА Новости, 19.08.2025
В Чувашии пьяный водитель врезался в автобус
Пьяный водитель "Нивы" врезался в рейсовый автобус в Чувашии, одну пассажирку доставили в больницу, сообщило МВД республики. РИА Новости, 19.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Пьяный водитель "Нивы" врезался в рейсовый автобус в Чувашии, одну пассажирку доставили в больницу, сообщило МВД республики. "Девятнадцатого августа около 9.30 в деревне Чербай Ядринского округа автомобиль "Нива" столкнулся с автобусом "ПАЗ". По предварительной информации, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения 43-летнего водителя авто. Освидетельствование показало, что предполагаемый виновник ДТП находится в состоянии сильного опьянения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в салоне автобуса маршрута №123 в момент столкновения находились 12 пассажиров. "Для осмотра и оказания помощи в больницу доставлена 68-летняя женщина-пассажир автобуса", - добавили в ведомстве.
