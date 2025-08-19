В Чувашии пьяный водитель врезался в автобус

https://ria.ru/20250819/chuvashija-2036286187.html

Пьяный водитель "Нивы" врезался в рейсовый автобус в Чувашии, одну пассажирку доставили в больницу, сообщило МВД республики. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:16:00+03:00

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Пьяный водитель "Нивы" врезался в рейсовый автобус в Чувашии, одну пассажирку доставили в больницу, сообщило МВД республики. "Девятнадцатого августа около 9.30 в деревне Чербай Ядринского округа автомобиль "Нива" столкнулся с автобусом "ПАЗ". По предварительной информации, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения 43-летнего водителя авто. Освидетельствование показало, что предполагаемый виновник ДТП находится в состоянии сильного опьянения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в салоне автобуса маршрута №123 в момент столкновения находились 12 пассажиров. "Для осмотра и оказания помощи в больницу доставлена 68-летняя женщина-пассажир автобуса", - добавили в ведомстве.

происшествия, чувашская республика (чувашия)