Чернышенко назвал главные вызовы, стоящие перед системой образования

Чернышенко назвал главные вызовы, стоящие перед системой образования

2025-08-19T12:27:00+03:00

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство России определило главные вызовы, которые стоят перед страной, в том числе перед отечественной системой образования, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Были определены из колоссального количества вызовов, мы сложили шесть "корзинок", шесть ключевых вызовов: сохранение цивилизационной уникальности нашей страны, обеспечение технологического лидерства, устойчивой и динамичной экономики, сохранение социальной справедливости и равного доступа к качественному образованию", - сказал зампред правительства на Всероссийском педагогическом съезде. Кроме того, в докладе вице-премьера среди вызовов также указаны демографический переход, трансформация миропорядка и формирование многополярного мира и стремительное распространение цифровых технологий и искусственного интеллекта. "Конечно, их (вызовов - ред.) гораздо больше, здесь наиболее критичные только указаны", - отметил Чернышенко. В рамках Всероссийского педагогического съезда зампред правительства также рассказал о разработке Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. В ней принимают участие более 1,5 тысячи экспертов. Это эксперты в области образования, представители бизнес-сообщества, институтов и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители из всех субъектов РФ.

