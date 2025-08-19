https://ria.ru/20250819/chelovek-2036248955.html

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области

2025-08-19T11:07:00+03:00

происшествия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном деревянном жилом доме в Кировской области, сообщает МЧС региона. Сообщение о возгорании в 11-квартирном деревянном жилом доме (6 квартир - нежилые) села Красногорье в Котельничском районе поступило во вторник в 02.49 мск. "Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров, не допустив распространения огня на соседние дома. При разборе места пожара обнаружены тела 4 жильцов дома", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура Кировской области, в доме по договорам социального найма проживали преимущественно граждане пожилого возраста - по предварительным данным, пять человек. Обстоятельства происшествия и причину устанавливают дознаватели МЧС России, сотрудники полиции и Следственного комитета. Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, на контроле руководства прокуратуры Кировской области.

