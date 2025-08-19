Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/chelovek-2036248955.html
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области - РИА Новости, 19.08.2025
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области
Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном деревянном жилом доме в Кировской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:07:00+03:00
2025-08-19T11:07:00+03:00
происшествия
кировская область
котельничский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036248666_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_18d50b5b2e216f14987c3f7609797725.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном деревянном жилом доме в Кировской области, сообщает МЧС региона. Сообщение о возгорании в 11-квартирном деревянном жилом доме (6 квартир - нежилые) села Красногорье в Котельничском районе поступило во вторник в 02.49 мск. "Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров, не допустив распространения огня на соседние дома. При разборе места пожара обнаружены тела 4 жильцов дома", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура Кировской области, в доме по договорам социального найма проживали преимущественно граждане пожилого возраста - по предварительным данным, пять человек. Обстоятельства происшествия и причину устанавливают дознаватели МЧС России, сотрудники полиции и Следственного комитета. Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, на контроле руководства прокуратуры Кировской области.
https://ria.ru/20250819/pozhar-2036217052.html
кировская область
котельничский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036248666_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_37269a7e26963f1626671cbcae2a2d21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировская область, котельничский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кировская область, Котельничский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Кировской области

Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области

© Фото : МЧС Кировской областиПожар в Котельничском районе
Пожар в Котельничском районе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : МЧС Кировской области
Пожар в Котельничском районе
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном деревянном жилом доме в Кировской области, сообщает МЧС региона.
Сообщение о возгорании в 11-квартирном деревянном жилом доме (6 квартир - нежилые) села Красногорье в Котельничском районе поступило во вторник в 02.49 мск.
"Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров, не допустив распространения огня на соседние дома. При разборе места пожара обнаружены тела 4 жильцов дома", - говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура Кировской области, в доме по договорам социального найма проживали преимущественно граждане пожилого возраста - по предварительным данным, пять человек.
Обстоятельства происшествия и причину устанавливают дознаватели МЧС России, сотрудники полиции и Следственного комитета. Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, на контроле руководства прокуратуры Кировской области.
Местная жительница во время пожара в поселке Ольховские дачи Станично-Луганского округа Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Из-за природного пожара в ЛНР пострадали 11 человек
Вчера, 08:11
 
ПроисшествияКировская областьКотельничский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала