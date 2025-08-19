https://ria.ru/20250819/buryatiya-2036270294.html

В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки

Житель Бурятии задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки, забеременевшей в результате этого преступления, сообщило региональное СУСК РФ.

УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. Житель Бурятии задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки, забеременевшей в результате этого преступления, сообщило региональное СУСК РФ. "Летом 2025 года во время медицинского осмотра выявлена беременность у 12-летней девочки. Хоринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель, которому на основании собранных доказательств предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Мужчина арестован. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

