В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки
12:43 19.08.2025
В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки
В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 19.08.2025
В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки
Житель Бурятии задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки, забеременевшей в результате этого преступления, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 19.08.2025
УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. Житель Бурятии задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки, забеременевшей в результате этого преступления, сообщило региональное СУСК РФ. "Летом 2025 года во время медицинского осмотра выявлена беременность у 12-летней девочки. Хоринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель, которому на основании собранных доказательств предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Мужчина арестован. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки

В Бурятии задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. Житель Бурятии задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки, забеременевшей в результате этого преступления, сообщило региональное СУСК РФ.
"Летом 2025 года во время медицинского осмотра выявлена беременность у 12-летней девочки. Хоринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель, которому на основании собранных доказательств предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
Мужчина арестован. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
