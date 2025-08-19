В Запорожской области две женщины пострадали при атаке БПЛА

https://ria.ru/20250819/bpla-2036252728.html

2025-08-19T11:25:00+03:00

2025-08-19T11:25:00+03:00

2025-08-19T11:34:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Две женщины пострадали при атаке беспилотника ВСУ на село Подгорное в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."При атаке вражеского БПЛА по Васильевскому муниципальному округу пострадали две женщины - 1961 и 1953 года рождения. Атака произошла, когда женщины были во дворе своего дома в селе Подгорное", - написал Балицкий.По его словам, одна из женщин получила множественные осколочные ранения и госпитализирована в хирургическое отделение. Вторая пострадавшая в стабильном состоянии, ее ранения не угрожают жизни и здоровью."Очередной циничный террористический акт - две простые женщины стали мишенью для киевских террористов", - подчеркнул губернатор.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

2025

