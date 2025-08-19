https://ria.ru/20250819/bespilotnik-2036211990.html

Над Херсонской областью сбили беспилотник натовского производства

ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости.

ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны комплексов "Стрела-10" и "Тор-М1" группировки войск "Днепр" выявили и сбили над Херсонской областью беспилотный летательный аппарат неизвестной конструкции и модели, вероятно, натовского производства, сообщил РИА Новости командир зенитно-ракетного взвода "Стрела-10" группировки с позывным "Торнадо". "Был беспилотник, мы его так и не смогли идентифицировать. Но по силуэту он был похож на что-то натовское… У хохлов такого не было, все силуэты, которые украинские, они не подходили под него. Он пролетал, он летел на довольно большой высоте. Мы его (заметили), выехали, попытались позахватывать, но слишком высоко он шел. Мы передали информацию дальше и его сбили уже "Тором", - сказал он. Расчеты ЗРК "Стрела-10" ближнего радиуса действия стоят на боевом дежурстве в Херсонский области. За процессом уничтожения очередного обнаруженного в воздушном пространстве области БПЛА ВСУ типа "Лелека" наблюдал корреспондент РИА Новости. Расчет получил информацию об обнаружении вражеского летательного аппарата, размаскировал боевую машину и выехал на позицию. Обнаружив, идентифицировав и захватив цель, оператор комплекса "Стрела-10" произвел пуск ракеты и поразил объект противника. "Сегодня нами был уничтожен украинский БПЛА типа "Лелека", - сообщил РИА Новости командир боевой машины "Стрела-10" с позывным "Лира-3". По словам военных, наиболее частые цели, по которым зенитчикам приходится работать, это украинские БПЛА самолетного типа моделей "Лелека" и "Фурия".

