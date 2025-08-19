Рейтинг@Mail.ru
На протестах в Белграде задержали пять человек
02:50 19.08.2025
На протестах в Белграде задержали пять человек
Полиция задержала пять человек на протестах в ночь на вторник в Белграде, где они разгромили два отделения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил... РИА Новости, 19.08.2025
БЕЛГРАД, 19 авг – РИА Новости. Полиция задержала пять человек на протестах в ночь на вторник в Белграде, где они разгромили два отделения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич. Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через три-четыре дня для установления мира и порядка в стране. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии. "Своей агрессией они еще раз показали намерение громить и поджигать помещения СПП и нападать на полицию… Разрушено отделение СПП на улице Цвийичевой (в центре Белграда – ред.) и на улице Прва Пруга в районе Земун, произошло возгорание, в обоих случаях тушили пожарные. Вынуждена была действовать жандармерия и полицейская бригада, они (протестующие – ред.) перевернули контейнеры, бросались в жандармерию и полицию… К настоящему моменту задержаны пять человек", - сообщил Дачич в ночь на вторник на брифинге в МВД. Он уточнил, что в партийных офисах не было людей, поэтому никто не пострадал. Президент Сербии Александр Вучич с соратниками и прессой осмотрел разгромленное отделение СПП на улице Цвийичевой, где случайно порезался разбитым стеклом и заверил присутствующих, что "государство будет бороться в каждом месте" с насильственными демонстрантами, и снова пообещал написать книгу о борьбе с "цветной революцией". Протесты вечером в понедельник прошли в Белграде, Нови-Саде и других городах Сербии под девизом "На чем мы остановились?", в предыдущую ночь не было инцидентов. В соцсетях сообщается о перекрытии демонстрантами трассы, ведущей к Черногории в городе Нови-Пазар. МВД Сербии сообщило в воскресенье, что предыдущей ночью при беспорядках в Сербии в городах Валево, Белграде и других пострадали шесть полицейских, задержаны 56 человек. Нападению подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и "Движения социалистов" бывшего вице-премьера Александра Вулина. Неизвестные в ночь на пятницу также разрушили офис правящей СПП в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
БЕЛГРАД, 19 авг – РИА Новости. Полиция задержала пять человек на протестах в ночь на вторник в Белграде, где они разгромили два отделения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.
Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через три-четыре дня для установления мира и порядка в стране. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии.
"Своей агрессией они еще раз показали намерение громить и поджигать помещения СПП и нападать на полицию… Разрушено отделение СПП на улице Цвийичевой (в центре Белграда – ред.) и на улице Прва Пруга в районе Земун, произошло возгорание, в обоих случаях тушили пожарные. Вынуждена была действовать жандармерия и полицейская бригада, они (протестующие – ред.) перевернули контейнеры, бросались в жандармерию и полицию… К настоящему моменту задержаны пять человек", - сообщил Дачич в ночь на вторник на брифинге в МВД.
Он уточнил, что в партийных офисах не было людей, поэтому никто не пострадал. Президент Сербии Александр Вучич с соратниками и прессой осмотрел разгромленное отделение СПП на улице Цвийичевой, где случайно порезался разбитым стеклом и заверил присутствующих, что "государство будет бороться в каждом месте" с насильственными демонстрантами, и снова пообещал написать книгу о борьбе с "цветной революцией".
Протесты вечером в понедельник прошли в Белграде, Нови-Саде и других городах Сербии под девизом "На чем мы остановились?", в предыдущую ночь не было инцидентов. В соцсетях сообщается о перекрытии демонстрантами трассы, ведущей к Черногории в городе Нови-Пазар.
МВД Сербии сообщило в воскресенье, что предыдущей ночью при беспорядках в Сербии в городах Валево, Белграде и других пострадали шесть полицейских, задержаны 56 человек. Нападению подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и "Движения социалистов" бывшего вице-премьера Александра Вулина.
Неизвестные в ночь на пятницу также разрушили офис правящей СПП в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах.
Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
