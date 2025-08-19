Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 19.08.2025
12:57 19.08.2025 (обновлено: 13:11 19.08.2025)
Два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 19.08.2025
Два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Два человека пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ в Шебекинском и Грайворонском округах, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:57:00+03:00
2025-08-19T13:11:00+03:00
БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ в Шебекинском и Грайворонском округах, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка после атаки БПЛА повреждены купол, фасад, остекление и паперть, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Два мирных жителя пострадали в результате ударов со стороны ВСУ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что "в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы", находившаяся на территории женщина получила рваные и осколочные ранения лица. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков."В храме повреждены купол, фасад, остекление и паперть", - отметил губернатор.По его словам, в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа мужчина получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на сельхозтехнику."Фельдшер местной амбулатории оказал первую помощь на месте. Затем бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины диагностировали баротравму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Медики оценивают состояние как тяжёлое. Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавил губернатор.
Два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Два человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ в Шебекинском и Грайворонском округах, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка после атаки БПЛА повреждены купол, фасад, остекление и паперть, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Два мирных жителя пострадали в результате ударов со стороны ВСУ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что "в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы", находившаяся на территории женщина получила рваные и осколочные ранения лица. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков.
"В храме повреждены купол, фасад, остекление и паперть", - отметил губернатор.
По его словам, в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа мужчина получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на сельхозтехнику.
"Фельдшер местной амбулатории оказал первую помощь на месте. Затем бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины диагностировали баротравму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Медики оценивают состояние как тяжёлое. Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавил губернатор.
