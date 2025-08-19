https://ria.ru/20250819/belgorod-2036271853.html
Два человека пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Два человека пострадали в Белгородской области в результате ударов ВСУ в Шебекинском и Грайворонском округах, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка после атаки БПЛА повреждены купол, фасад, остекление и паперть, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Два мирных жителя пострадали в результате ударов со стороны ВСУ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что "в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы", находившаяся на территории женщина получила рваные и осколочные ранения лица. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, добавил Гладков."В храме повреждены купол, фасад, остекление и паперть", - отметил губернатор.По его словам, в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа мужчина получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на сельхозтехнику."Фельдшер местной амбулатории оказал первую помощь на месте. Затем бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. У мужчины диагностировали баротравму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Медики оценивают состояние как тяжёлое. Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода", - добавил губернатор.
белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
