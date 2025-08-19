https://ria.ru/20250819/bashkiriya-2036339630.html

В Башкирии задержали подозреваемого в смертельном ДТП

Житель Башкирии, управлявший автомобилем пьяным и без прав, задержан по подозрению в смертельном наезде на 12-летнюю девочку, сообщает региональное следственное

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Житель Башкирии, управлявший автомобилем пьяным и без прав, задержан по подозрению в смертельном наезде на 12-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 18 августа находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля "ВАЗ-2114", двигаясь по улице Вокзальной села Аксеново, допустил наезд на 12-летнюю девочку, управлявшую велосипедом. От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. Подозреваемый ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии. "Следователями СК задержан житель Альшеевского района по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами (пп. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

