Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии задержали подозреваемого в смертельном ДТП - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 19.08.2025 (обновлено: 16:50 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/bashkiriya-2036339630.html
В Башкирии задержали подозреваемого в смертельном ДТП
В Башкирии задержали подозреваемого в смертельном ДТП - РИА Новости, 19.08.2025
В Башкирии задержали подозреваемого в смертельном ДТП
Житель Башкирии, управлявший автомобилем пьяным и без прав, задержан по подозрению в смертельном наезде на 12-летнюю девочку, сообщает региональное следственное РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:32:00+03:00
2025-08-19T16:50:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036340823_0:0:1251:703_1920x0_80_0_0_0f90ab711a121511117c4567e2781cc3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Житель Башкирии, управлявший автомобилем пьяным и без прав, задержан по подозрению в смертельном наезде на 12-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 18 августа находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля "ВАЗ-2114", двигаясь по улице Вокзальной села Аксеново, допустил наезд на 12-летнюю девочку, управлявшую велосипедом. От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. Подозреваемый ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии. "Следователями СК задержан житель Альшеевского района по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами (пп. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250809/dtp-2034331522.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036340823_146:0:1083:703_1920x0_80_0_0_74764865de80b4523acd9a1ec89e286c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дтп
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП
В Башкирии задержали подозреваемого в смертельном ДТП

СК: в Башкирии задержали водителя, сбившего пьяным девочку на велосипеде

© Следком Башкирии/TelegramСледователи СК задержали подозреваемого в совершении ДТП в Башкирии, в котором погибла малолетняя девочка
Следователи СК задержали подозреваемого в совершении ДТП в Башкирии, в котором погибла малолетняя девочка - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Следком Башкирии/Telegram
Следователи СК задержали подозреваемого в совершении ДТП в Башкирии, в котором погибла малолетняя девочка
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Житель Башкирии, управлявший автомобилем пьяным и без прав, задержан по подозрению в смертельном наезде на 12-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 18 августа находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля "ВАЗ-2114", двигаясь по улице Вокзальной села Аксеново, допустил наезд на 12-летнюю девочку, управлявшую велосипедом. От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. Подозреваемый ранее был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.
"Следователями СК задержан житель Альшеевского района по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами (пп. "а", "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В Санкт-Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Петербурге арестовали водителя, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом
9 августа, 14:45
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала