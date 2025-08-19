https://ria.ru/20250819/bashkirija-2036253412.html

В Башкирии насмерть сбили 12-летнюю девочку

В Башкирии насмерть сбили 12-летнюю девочку

В Башкирии насмерть сбили 12-летнюю девочку

Двенадцатилетняя девочка погибла по вине нетрезвого водителя в Альшеевском районе Башкирии, сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка погибла по вине нетрезвого водителя в Альшеевском районе Башкирии, сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов. ДТП произошло в понедельник поздно вечером. "По имеющейся информации, на улице Вокзальная в селе Аксеново местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, управляя "ВАЗ-2114", совершил наезд на девочку, которая двигалась на велосипеде по краю проезжей части. От сильного удара ребенок погиб на месте происшествия", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале. Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение. "Результат медицинского освидетельствования водителя показал 1,400 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе", - рассказал глава ГИБДД Башкирии. Такой уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе соответствует примерно 2,94 промилле в крови. Это значение указывает на сильную степень опьянения.

альшеевский район

2025

Новости

