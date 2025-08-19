Пашинян прокомментировал перспективы развития отношений Армении и Ирана
Пашинян заявил, что Армения и Иран должны быть стратегическими партнерами
© AP Photo / Mark SchiefelbeinНикол Пашинян
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 авг – РИА Новости. Армянско-иранские отношения необходимо вывести на уровень стратегического партнерства, заявил премьер Армении Никол Пашинян на брифинге в Ереване с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Мы согласились, что настало время провести работы по выводу отношений между нашими странами на уровень стратегического партнерства", - сказал Пашинян по итогам встречи с Пезешкианом.
Со своей стороны, президент Ирана заявил о решительном настрое Тегерана на развитие отношений с Ереваном во всех сферах и отметил желание повысить их стратегически важный уровень. Пезешкиан отметил, что передача внерегиональным силам права принимать решения по вопросам, касающимся Закавказья, усложнит ситуацию в регионе и подчеркнул, что Иран хочет укрепления мира и стабильности в регионе.
После встречи лидеры двух стран подписали совместное заявление. Были подписаны также меморандумы о политических консультациях между МИД двух стран, сотрудничестве в области туризма, стандартизации, профессионального образования, градостроительства и дорожного строительства, кинематографии, регулирования производства медицинской продукции, взаимодействия между музеями и архивами.
Пашинян извинился за оскорбительные высказывания в адрес священников
18 августа, 00:11