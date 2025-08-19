https://ria.ru/20250819/armeniya-2036280508.html

Пашинян прокомментировал перспективы развития отношений Армении и Ирана

Пашинян прокомментировал перспективы развития отношений Армении и Ирана - РИА Новости, 19.08.2025

Пашинян прокомментировал перспективы развития отношений Армении и Ирана

Армянско-иранские отношения необходимо вывести на уровень стратегического партнерства, заявил премьер Армении Никол Пашинян на брифинге в Ереване с президентом... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:38:00+03:00

2025-08-19T13:38:00+03:00

2025-08-19T14:44:00+03:00

в мире

иран

никол пашинян

армения

ереван

масуд пезешкиан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_4a7c00e7ceb23c034a72554e4446c67d.jpg

ЕРЕВАН, 19 авг – РИА Новости. Армянско-иранские отношения необходимо вывести на уровень стратегического партнерства, заявил премьер Армении Никол Пашинян на брифинге в Ереване с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Мы согласились, что настало время провести работы по выводу отношений между нашими странами на уровень стратегического партнерства", - сказал Пашинян по итогам встречи с Пезешкианом. Со своей стороны, президент Ирана заявил о решительном настрое Тегерана на развитие отношений с Ереваном во всех сферах и отметил желание повысить их стратегически важный уровень. Пезешкиан отметил, что передача внерегиональным силам права принимать решения по вопросам, касающимся Закавказья, усложнит ситуацию в регионе и подчеркнул, что Иран хочет укрепления мира и стабильности в регионе.После встречи лидеры двух стран подписали совместное заявление. Были подписаны также меморандумы о политических консультациях между МИД двух стран, сотрудничестве в области туризма, стандартизации, профессионального образования, градостроительства и дорожного строительства, кинематографии, регулирования производства медицинской продукции, взаимодействия между музеями и архивами.

https://ria.ru/20250818/pashinyan-2035957870.html

иран

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, никол пашинян, армения, ереван, масуд пезешкиан