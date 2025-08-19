Анохин: Москва поставит в Смоленскую область дополнительные трамваи

Рейтинг@Mail.ru
Смоленская область и Москва достигли договоренностей по ряду направлений взаимного сотрудничества, в том числе, в сфере ЖКХ и транспорта, сообщил губернатор...
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Смоленская область и Москва достигли договоренностей по ряду направлений взаимного сотрудничества, в том числе, в сфере ЖКХ и транспорта, сообщил губернатор области Василий Анохин по итогам встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным. "В рамках взаимного сотрудничества правительство Москвы планирует направить в областной центр дополнительные трамваи: в этом году 10 единиц транспорта, в следующем — еще 10. Кроме того, будет оказано содействие в поддержке и ремонте очистных сооружений в Гагарине", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Ранее при содействии правительства Москвы были решены многие транспортные и дорожные вопросы, а также оказана помощь в налаживании работы систем РЭБ региона, добавил Анохин.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Смоленская область и Москва достигли договоренностей по ряду направлений взаимного сотрудничества, в том числе, в сфере ЖКХ и транспорта, сообщил губернатор области Василий Анохин по итогам встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным.
"В рамках взаимного сотрудничества правительство Москвы планирует направить в областной центр дополнительные трамваи: в этом году 10 единиц транспорта, в следующем — еще 10. Кроме того, будет оказано содействие в поддержке и ремонте очистных сооружений в Гагарине", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Ранее при содействии правительства Москвы были решены многие транспортные и дорожные вопросы, а также оказана помощь в налаживании работы систем РЭБ региона, добавил Анохин.
