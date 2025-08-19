https://ria.ru/20250819/anokhin-2036391549.html
Анохин: Москва поставит в Смоленскую область дополнительные трамваи
Анохин: Москва поставит в Смоленскую область дополнительные трамваи - РИА Новости, 19.08.2025
Анохин: Москва поставит в Смоленскую область дополнительные трамваи
Смоленская область и Москва достигли договоренностей по ряду направлений взаимного сотрудничества, в том числе, в сфере ЖКХ и транспорта, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T20:52:00+03:00
2025-08-19T20:52:00+03:00
2025-08-19T20:52:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_0:121:1800:1135_1920x0_80_0_0_9a9ea8c79495fe09216d900744503835.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Смоленская область и Москва достигли договоренностей по ряду направлений взаимного сотрудничества, в том числе, в сфере ЖКХ и транспорта, сообщил губернатор области Василий Анохин по итогам встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным. "В рамках взаимного сотрудничества правительство Москвы планирует направить в областной центр дополнительные трамваи: в этом году 10 единиц транспорта, в следующем — еще 10. Кроме того, будет оказано содействие в поддержке и ремонте очистных сооружений в Гагарине", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Ранее при содействии правительства Москвы были решены многие транспортные и дорожные вопросы, а также оказана помощь в налаживании работы систем РЭБ региона, добавил Анохин.
https://ria.ru/20250819/anokhin-2036342190.html
смоленская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873452999_142:0:1758:1212_1920x0_80_0_0_a0f0c12ea4cf6c66f7e640c643cab31e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, москва, сергей собянин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Москва, Сергей Собянин
Анохин: Москва поставит в Смоленскую область дополнительные трамваи
Смоленская область и Москва укрепят сотрудничество в сфере транспорта и ЖКХ
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Смоленская область и Москва достигли договоренностей по ряду направлений взаимного сотрудничества, в том числе, в сфере ЖКХ и транспорта, сообщил губернатор области Василий Анохин по итогам встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным.
"В рамках взаимного сотрудничества правительство Москвы планирует направить в областной центр дополнительные трамваи: в этом году 10 единиц транспорта, в следующем — еще 10. Кроме того, будет оказано содействие в поддержке и ремонте очистных сооружений в Гагарине", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Ранее при содействии правительства Москвы были решены многие транспортные и дорожные вопросы, а также оказана помощь в налаживании работы систем РЭБ региона, добавил Анохин.