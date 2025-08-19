Рейтинг@Mail.ru
Продавшая смертельную дозу наркотика актеру Перри женщина признала вину - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:53 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/amerikanka-2036197489.html
Продавшая смертельную дозу наркотика актеру Перри женщина признала вину
Продавшая смертельную дозу наркотика актеру Перри женщина признала вину - РИА Новости, 19.08.2025
Продавшая смертельную дозу наркотика актеру Перри женщина признала вину
Женщина из Калифорнии согласилась на признание вины в продаже американскому актеру Мэттью Перри наркотика кетамина, приведшего к его смерти, сообщил минюст США. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T02:53:00+03:00
2025-08-19T02:53:00+03:00
шоубиз
сша
калифорния
лос-анджелес
мэттью перри
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905933597_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_8ef539a44e093b77f906bbce4e40ad17.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Женщина из Калифорнии согласилась на признание вины в продаже американскому актеру Мэттью Перри наркотика кетамина, приведшего к его смерти, сообщил минюст США. "Женщина из долины Сан-Фернандо согласилась на признание себя виновной по пяти федеральным уголовным обвинениям, включая то, что она продала кетамин, который в конечном итоге привел к смерти от передозировки актера Мэттью Перри в октябре 2023 года", - говорится в заявлении на официальном портале ведомства. Отмечается, что формальное признание ее вины последует "в ближайшие недели". По данным минюста, 42-летняя американка Джасвин Сангха, также известная как "Кетаминовая Королева", также согласилась признать вину по четырем другим пунктам обвинения - содержании связанного с наркотрафиком помещения и трех случаях распространения кетамина. Минюст указывает, что Сангха передавала кетамин для Перри его приближенному Эрику Флемингу, также фигуранту дела о смерти актера. После того, как Перри скончался из-за передозировки, Сангха и Флеминг обсуждали пути дистанцирования от происшествия с целью не стать подозреваемыми. В августе 2024 года минюст США сообщил, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамином, повлекшей смерть Перри, среди них - двое врачей и личный помощник актера. Немногим позже издание Daily Mail со ссылкой на близких актера сообщило, что Перри уволил команду медработников, контролировавших прием кетамина актером, и намеренно злоупотреблял веществом, которое позже начал приобретать нелегально. Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
https://ria.ru/20250817/basta-2035872130.html
https://ria.ru/20250807/vina-2034025555.html
https://ria.ru/20250806/diddy-2033600705.html
сша
калифорния
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905933597_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_d789310bdbf8eaa5a26e3f4f6ab32384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, калифорния, лос-анджелес, мэттью перри
Шоубиз, США, Калифорния, Лос-Анджелес, Мэттью Перри
Продавшая смертельную дозу наркотика актеру Перри женщина признала вину

В США женщина согласилась признать вину в продаже кетамина актеру Мэттью Перри

© AP Photo / Invision/Willy SanjuanМэттью Перри
Мэттью Перри - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Invision/Willy Sanjuan
Мэттью Перри. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Женщина из Калифорнии согласилась на признание вины в продаже американскому актеру Мэттью Перри наркотика кетамина, приведшего к его смерти, сообщил минюст США.
"Женщина из долины Сан-Фернандо согласилась на признание себя виновной по пяти федеральным уголовным обвинениям, включая то, что она продала кетамин, который в конечном итоге привел к смерти от передозировки актера Мэттью Перри в октябре 2023 года", - говорится в заявлении на официальном портале ведомства.
Музыкант Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
На Басту подали иск в суд о возмещении морального вреда
17 августа, 10:30
Отмечается, что формальное признание ее вины последует "в ближайшие недели".
По данным минюста, 42-летняя американка Джасвин Сангха, также известная как "Кетаминовая Королева", также согласилась признать вину по четырем другим пунктам обвинения - содержании связанного с наркотрафиком помещения и трех случаях распространения кетамина.
Минюст указывает, что Сангха передавала кетамин для Перри его приближенному Эрику Флемингу, также фигуранту дела о смерти актера. После того, как Перри скончался из-за передозировки, Сангха и Флеминг обсуждали пути дистанцирования от происшествия с целью не стать подозреваемыми.
В августе 2024 года минюст США сообщил, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамином, повлекшей смерть Перри, среди них - двое врачей и личный помощник актера. Немногим позже издание Daily Mail со ссылкой на близких актера сообщило, что Перри уволил команду медработников, контролировавших прием кетамина актером, и намеренно злоупотреблял веществом, которое позже начал приобретать нелегально.
Ираклий Пирцхалава - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Экс-участник "Фабрики звезд" признал вину в нанесении побоев
7 августа, 20:13
Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина".
Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Команда Diddy обсудила с администрацией Трампа возможное помилование рэпера
6 августа, 05:40
 
ШоубизСШАКалифорнияЛос-АнджелесМэттью Перри
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала