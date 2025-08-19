https://ria.ru/20250819/amerikanka-2036197489.html

Продавшая смертельную дозу наркотика актеру Перри женщина признала вину

Продавшая смертельную дозу наркотика актеру Перри женщина признала вину - РИА Новости, 19.08.2025

Продавшая смертельную дозу наркотика актеру Перри женщина признала вину

Женщина из Калифорнии согласилась на признание вины в продаже американскому актеру Мэттью Перри наркотика кетамина, приведшего к его смерти, сообщил минюст США. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Женщина из Калифорнии согласилась на признание вины в продаже американскому актеру Мэттью Перри наркотика кетамина, приведшего к его смерти, сообщил минюст США. "Женщина из долины Сан-Фернандо согласилась на признание себя виновной по пяти федеральным уголовным обвинениям, включая то, что она продала кетамин, который в конечном итоге привел к смерти от передозировки актера Мэттью Перри в октябре 2023 года", - говорится в заявлении на официальном портале ведомства. Отмечается, что формальное признание ее вины последует "в ближайшие недели". По данным минюста, 42-летняя американка Джасвин Сангха, также известная как "Кетаминовая Королева", также согласилась признать вину по четырем другим пунктам обвинения - содержании связанного с наркотрафиком помещения и трех случаях распространения кетамина. Минюст указывает, что Сангха передавала кетамин для Перри его приближенному Эрику Флемингу, также фигуранту дела о смерти актера. После того, как Перри скончался из-за передозировки, Сангха и Флеминг обсуждали пути дистанцирования от происшествия с целью не стать подозреваемыми. В августе 2024 года минюст США сообщил, что пять человек были арестованы по делу о передозировке кетамином, повлекшей смерть Перри, среди них - двое врачей и личный помощник актера. Немногим позже издание Daily Mail со ссылкой на близких актера сообщило, что Перри уволил команду медработников, контролировавших прием кетамина актером, и намеренно злоупотреблял веществом, которое позже начал приобретать нелегально. Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. По словам источников портала TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома. Портал отметил, что на месте происшествия не было найдено следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. В декабре департамент медэксперта округа Лос-Анджелес сообщил, что причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие кетамина. В ведомстве добавили, что факторами, способствовавшими смерти Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях: "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

