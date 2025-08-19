https://ria.ru/20250819/akter-2036070607.html

Был слишком честен и идеален: трагедия Юозаса Киселюса

Был слишком честен и идеален: трагедия Юозаса Киселюса - РИА Новости, 19.08.2025

Был слишком честен и идеален: трагедия Юозаса Киселюса

Юозас Киселюс мог бы стать лесником. Но судьба распорядилась иначе и вместо тишины леса он получил оглушительную славу. А потом забвение. И смерть. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Юозас Киселюс мог бы стать лесником. Но судьба распорядилась иначе и вместо тишины леса он получил оглушительную славу. А потом забвение. И смерть.В мире советского кинематографа и театра есть имена, звучащие словно отголоски ушедшей эпохи. Одно из таких - Юозас Киселюс. Поклонники часто вспоминают его с особым трепетом , словно боятся потревожить память о человеке, который "был слишком честен".Юозас Киселюс собирался поступать в Лесотехническую академию, но случай привёл его в Вильнюсскую консерваторию. Он не был "звездой" в привычном смысле - не блистал на светских раутах, не давал скандальных интервью. Он просто играл. Играл так, что зрители верили каждому слову, каждому взгляду.Артур Банга: роль, которая "съела" актера"Долгая дорога в дюнах" - сериал, который в 1980-е собрал у экранов всю страну. Его герой, Артур Банга, стал символом мужской чести, стойкости, благородства. Но сам Киселюс поначалу сомневался: "Слишком идеальный. Не верю".И всё же он сыграл. Причём сыграл живого человека с болью, сомнениями, большой внутренней силой. После выхода фильма зрители завалили его письмами:"Вы настоящий!". А Киселюс… стеснялся. Потому что знал: сам он далеко - не герой. Он лишь проводник.Когда Союз развалился, вместе с ним рухнула и система, в которой такие актёры, как Киселюс еще были нужны. Киностудии закрывались, театры пустовали, режиссёры искали не талант, а "формат". Ему предлагали снова и снова играть Бангу, но он отказывался.Он жаждал новых ролей, сложных, неоднозначных, тех, что заставляют копать глубже. Но режиссёрам нужен был не живой человек, им нужен был образ, знакомый публике. А новых ролей ему не давали. Продюсеры хотели, возможно, выехать на узнаваемом герое. А Киселюс хотел чего-то другого. Впрочем, он не жаловался. И роли не выпрашивал.В какой-то момент, ситуация, казалось, сдвинулась с места. Стали находиться для него роли и интересные проекты. Фильмография расширялась. Конечно, повторить успех "Долгой дороги в дюнах" новые фильмы не могли.Роковые удары судьбыНо в любом случае, когда у актёра есть роли – это уже хорошо. Но грянул новый удар: в тот момент, когда Юозас был полон решимости творить, сниматься, у него обнаружили довольно редкий порок сердца. Это случилось незадолго до развала СССР.А уже после случился застой в кино: индустрия заглохла, актёры остались без работы. Он очень тяжело переживал безденежье. Ходил на немногочисленные пробы, но безрезультатно.Седьмое мая 1991 года. Киселюс возвращался с очередной пробы - унизительной, как и все в последнее время. Молодой режиссер, едва окончивший институт, смотрел на него с опаской. Сценарий - серая масса штампов. Гонорар - смехотворный. Но он все же согласился. Знакомые с ним уверяли, финансовое положение актёра бедственное. Киселюс был женат дважды, у него было трое детей.В этот же день ему стало плохо, из дома его увезли по скорой. Актера положили в реанимацию и сделали все необходимое обследование. Родные не сразу поняли в чем подвох. Врачи же заявили, что ничего критичного нет, и перевели пациента в общую палату.Позже его дочь будет вспоминать, как в той палате отец ужасно мерз, как у него поднялась температура. За аспирином пришлось бежать в аптеку – в больнице не было элементарных лекарств.Последний кадрДесятое мая 1991 года. Больничный коридор. Киселюс сидит в инвалидной коляске - измождённый, бледный. Подходит врач-женщина, показывает рентгеновские снимки. Киселюс не мог сидеть в присутствии дамы, поэтому он поднялся. И тут же упал замертво. Разрыв аорты. Врачи были бессильны.Друзья потом вспоминали, что Киселюс просто не смог вписаться в девяностые, не смог "продать лицо". Возможно, если бы он поступил иначе – мог быть бы одним из самых востребованных актёров того времени. Но Киселюс был слишком честным. И отчасти - даже слишком идеальным – как и его герой.

