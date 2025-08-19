Аксенов рассказал о возможности подачи воды из Днепра в Крым
Аксенов: воду из Днепра в Крым можно подавать без восстановления плотины
Глава Крыма Сергей Аксенов во время интервью по видеосвязи генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Глава Крыма Сергей Аксенов во время интервью по видеосвязи генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу можно подавать в Крым и без восстановления плотины Каховского водохранилища, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Вода из Днепра в Северо-Крымский канал подаваться может. Мы техническую сторону всю изучили, даже без плотины и перепада высот это вполне возможно сделать", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Аксенов подчеркнул, что стратегически вода в Северо-Крымском канале будет, именно потому сейчас не принимаются другие оперативные решения с точки зрения строительства опреснительных станций.
В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.
