Аксенов рассказал о возможности подачи воды из Днепра в Крым

Аксенов рассказал о возможности подачи воды из Днепра в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу можно подавать в Крым и без восстановления плотины Каховского водохранилища, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщал, что Крыму хватит воды для бытовых нужд, несмотря на засушливые погодные условия. "Вода из Днепра в Северо-Крымский канал подаваться может. Мы техническую сторону всю изучили, даже без плотины и перепада высот это вполне возможно сделать", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Аксенов подчеркнул, что стратегически вода в Северо-Крымском канале будет, именно потому сейчас не принимаются другие оперативные решения с точки зрения строительства опреснительных станций. В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.

