Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал о возможности подачи воды из Днепра в Крым - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/aksenov-2036332541.html
Аксенов рассказал о возможности подачи воды из Днепра в Крым
Аксенов рассказал о возможности подачи воды из Днепра в Крым - РИА Новости, 19.08.2025
Аксенов рассказал о возможности подачи воды из Днепра в Крым
Воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу можно подавать в Крым и без восстановления плотины Каховского водохранилища, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:18:00+03:00
2025-08-19T16:18:00+03:00
в мире
республика крым
днепр (река)
украина
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856950420_377:437:3242:2048_1920x0_80_0_0_c67fc39812ee221f58c9f1c41fb50292.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу можно подавать в Крым и без восстановления плотины Каховского водохранилища, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщал, что Крыму хватит воды для бытовых нужд, несмотря на засушливые погодные условия. "Вода из Днепра в Северо-Крымский канал подаваться может. Мы техническую сторону всю изучили, даже без плотины и перепада высот это вполне возможно сделать", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". Аксенов подчеркнул, что стратегически вода в Северо-Крымском канале будет, именно потому сейчас не принимаются другие оперативные решения с точки зрения строительства опреснительных станций. В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20250410/krym-2010387717.html
республика крым
днепр (река)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856950420_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_4b645646b1d68596adfa25bfec0725c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, днепр (река), украина, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины
В мире, Республика Крым, Днепр (река), Украина, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины
Аксенов рассказал о возможности подачи воды из Днепра в Крым

Аксенов: воду из Днепра в Крым можно подавать без восстановления плотины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов во время интервью по видеосвязи генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Глава Крыма Сергей Аксенов во время интервью по видеосвязи генеральному директору Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Глава Крыма Сергей Аксенов во время интервью по видеосвязи генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу можно подавать в Крым и без восстановления плотины Каховского водохранилища, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщал, что Крыму хватит воды для бытовых нужд, несмотря на засушливые погодные условия.
"Вода из Днепра в Северо-Крымский канал подаваться может. Мы техническую сторону всю изучили, даже без плотины и перепада высот это вполне возможно сделать", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
Аксенов подчеркнул, что стратегически вода в Северо-Крымском канале будет, именно потому сейчас не принимаются другие оперативные решения с точки зрения строительства опреснительных станций.
В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Крыму начнут строить два новых водохранилища
10 апреля, 09:17
 
В миреРеспублика КрымДнепр (река)УкраинаСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала