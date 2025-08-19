Аэропорт Геленджика за месяц работы обслужил 33 тысячи пассажиров

Рейтинг@Mail.ru
17:48 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/aeroport-2036361205.html
2025-08-19T17:48:00+03:00
геленджик
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
экономика
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Аэропорт Геленджика после возобновления полетов 18 июля обслужил 32,7 тысячи пассажиров и 220 рейсов, сообщила Росавиация. Авиагавань Геленджика в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Полеты были возобновлены 18 июля этого года. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. "Ровно месяц назад, 18 июля, вновь открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика! Результаты работы за первый месяц: обслужено 220 рейсов; принято и отправлено 32,7 тыс. пассажиров; в среднем за сутки аэропорт принимал 1021 человека", - говорится в сообщении Росавиации. Эти цифры наглядно демонстрируют востребованность воздушной гавани и большой туристический потенциал курорта, подчеркнули в ведомстве. "Аэрофлот" ранее во вторник сообщил, что за этот месяц перевез 17,8 тысячи пассажиров между Москвой и Геленджиком. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году. Это позволило вдвое нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
геленджик, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, экономика
Геленджик, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Экономика
Вход в здание аэропорта Геленджика
Вход в здание аэропорта Геленджика. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Аэропорт Геленджика после возобновления полетов 18 июля обслужил 32,7 тысячи пассажиров и 220 рейсов, сообщила Росавиация.
Авиагавань Геленджика в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Полеты были возобновлены 18 июля этого года. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.
"Ровно месяц назад, 18 июля, вновь открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика! Результаты работы за первый месяц: обслужено 220 рейсов; принято и отправлено 32,7 тыс. пассажиров; в среднем за сутки аэропорт принимал 1021 человека", - говорится в сообщении Росавиации.
Эти цифры наглядно демонстрируют востребованность воздушной гавани и большой туристический потенциал курорта, подчеркнули в ведомстве.
"Аэрофлот" ранее во вторник сообщил, что за этот месяц перевез 17,8 тысячи пассажиров между Москвой и Геленджиком.
Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году. Это позволило вдвое нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
ГеленджикМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотЭкономика
 
 
