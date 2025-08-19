https://ria.ru/20250819/aeroport-2036361205.html
Аэропорт Геленджика за месяц работы обслужил 33 тысячи пассажиров
Аэропорт Геленджика после возобновления полетов 18 июля обслужил 32,7 тысячи пассажиров и 220 рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:48:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Аэропорт Геленджика после возобновления полетов 18 июля обслужил 32,7 тысячи пассажиров и 220 рейсов, сообщила Росавиация. Авиагавань Геленджика в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Полеты были возобновлены 18 июля этого года. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. "Ровно месяц назад, 18 июля, вновь открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика! Результаты работы за первый месяц: обслужено 220 рейсов; принято и отправлено 32,7 тыс. пассажиров; в среднем за сутки аэропорт принимал 1021 человека", - говорится в сообщении Росавиации. Эти цифры наглядно демонстрируют востребованность воздушной гавани и большой туристический потенциал курорта, подчеркнули в ведомстве. "Аэрофлот" ранее во вторник сообщил, что за этот месяц перевез 17,8 тысячи пассажиров между Москвой и Геленджиком. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году. Это позволило вдвое нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани.
геленджик
москва
