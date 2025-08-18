Рейтинг@Mail.ru
Жителя Курганской области осудили за передачу данных о воинской части
10:37 18.08.2025
Жителя Курганской области осудили за передачу данных о воинской части
Жителя Курганской области осудили за передачу данных о воинской части - РИА Новости, 18.08.2025
Жителя Курганской области осудили за передачу данных о воинской части
Курганский областной суд приговорил к 6 годам колонии жителя Шадринска за передачу сведений о воинской части украинской военной разведке, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.08.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Курганский областной суд приговорил к 6 годам колонии жителя Шадринска за передачу сведений о воинской части украинской военной разведке, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону. "Фигурант инициативно установил контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины. Являясь сторонником оппозиционных политических убеждений и разделяя проукраинскую позицию в отношении СВО, он передал в мессенджере Telegram сведения о дислокации воинской части, находящейся в округе", – рассказали в ведомстве. Молодой человек был задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области в сентябре 2024 года, против него завели дело о госизмене. "На момент совершения преступления подсудимый являлся несовершеннолетним. Суд приговорил фигуранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – отметили в пресс-службе.
Жителя Курганской области осудили за передачу данных о воинской части

Жителя Курганской области осудили на 6 лет за передачу данных о воинской части

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Курганский областной суд приговорил к 6 годам колонии жителя Шадринска за передачу сведений о воинской части украинской военной разведке, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"Фигурант инициативно установил контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины. Являясь сторонником оппозиционных политических убеждений и разделяя проукраинскую позицию в отношении СВО, он передал в мессенджере Telegram сведения о дислокации воинской части, находящейся в округе", – рассказали в ведомстве.
Молодой человек был задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области в сентябре 2024 года, против него завели дело о госизмене.
"На момент совершения преступления подсудимый являлся несовершеннолетним. Суд приговорил фигуранта к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – отметили в пресс-службе.
Житель Севастополя пойдет под суд за передачу Киеву данных о кораблях
15 августа, 09:16
Житель Севастополя пойдет под суд за передачу Киеву данных о кораблях
15 августа, 09:16
 
