11:14 18.08.2025 (обновлено: 11:46 18.08.2025)
В Иркутской области женщина уснула на сапборде и переплыла Ангару
В Иркутской области женщина уснула на сапборде и переплыла Ангару
ИРКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Завершились поиски женщины, которая уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Жительница Усолья-Сибирского вечером 17 августа отправилась с супругом на берег Ангары. Отдохнув, она отправилась кататься на сапборде и исчезла. Супруг, обследовав акваторию и береговую линию, обратился за помощью в полицию. Женщину всю ночь искали полицейские и волонтеры. "Утром следующего дня из Боханского района поступила информация, что пропавшая вышла на связь. Как выяснилось, уснув на сапборде, женщина незаметно переплыла Ангару. В результате ночного дрейфа женщина, начавшая свой маршрут в деревне Буреть Усольского района, неожиданно оказалась в селе Буреть Боханского района, преодолев значительное расстояние по течению реки", - говорится в сообщении. По данным МВД, проснувшись ночью в незнакомом месте, женщина дождалась рассвета и обратилась за помощью к местным рыбакам. На место выехали сотрудники полиции. Полицейские также напомнили, что выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.
В Иркутской области женщина уснула на сапборде и переплыла Ангару

Завершились поиски женщины, которая уснула на сапборде и переплыла Ангару

ИРКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Завершились поиски женщины, которая уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Жительница Усолья-Сибирского вечером 17 августа отправилась с супругом на берег Ангары. Отдохнув, она отправилась кататься на сапборде и исчезла. Супруг, обследовав акваторию и береговую линию, обратился за помощью в полицию. Женщину всю ночь искали полицейские и волонтеры.
"Утром следующего дня из Боханского района поступила информация, что пропавшая вышла на связь. Как выяснилось, уснув на сапборде, женщина незаметно переплыла Ангару. В результате ночного дрейфа женщина, начавшая свой маршрут в деревне Буреть Усольского района, неожиданно оказалась в селе Буреть Боханского района, преодолев значительное расстояние по течению реки", - говорится в сообщении.
По данным МВД, проснувшись ночью в незнакомом месте, женщина дождалась рассвета и обратилась за помощью к местным рыбакам. На место выехали сотрудники полиции.
Полицейские также напомнили, что выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.
