В Иркутской области женщина уснула на сапборде и переплыла Ангару

2025-08-18T11:14:00+03:00

2025-08-18T11:14:00+03:00

2025-08-18T11:46:00+03:00

ИРКУТСК, 18 авг - РИА Новости. Завершились поиски женщины, которая уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Жительница Усолья-Сибирского вечером 17 августа отправилась с супругом на берег Ангары. Отдохнув, она отправилась кататься на сапборде и исчезла. Супруг, обследовав акваторию и береговую линию, обратился за помощью в полицию. Женщину всю ночь искали полицейские и волонтеры. "Утром следующего дня из Боханского района поступила информация, что пропавшая вышла на связь. Как выяснилось, уснув на сапборде, женщина незаметно переплыла Ангару. В результате ночного дрейфа женщина, начавшая свой маршрут в деревне Буреть Усольского района, неожиданно оказалась в селе Буреть Боханского района, преодолев значительное расстояние по течению реки", - говорится в сообщении. По данным МВД, проснувшись ночью в незнакомом месте, женщина дождалась рассвета и обратилась за помощью к местным рыбакам. На место выехали сотрудники полиции. Полицейские также напомнили, что выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.

2025

