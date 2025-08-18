Рейтинг@Mail.ru
Увела жениха у дочери и ушла в джунгли. Что скрывает Наталья Андрейченко
18.08.2025
Увела жениха у дочери и ушла в джунгли. Что скрывает Наталья Андрейченко
Эту замечательную актрису многие запомнили по ролям в фильмах "Сибириада", "Военно-полевой роман" и, конечно же, "Мэри Поппинс, до свидания". Несмотря на любовь
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Эту замечательную актрису многие запомнили по ролям в фильмах "Сибириада", "Военно-полевой роман" и, конечно же, "Мэри Поппинс, до свидания". Несмотря на любовь и признание зрителей, жизнь ее напоминает поход на яхте во время бури.Чего только не случалось: проблемы с алкоголем, скандалы, клиническая смерть. Своего сына она обвинила в краже миллиона долларов, а дочь отвезла в психиатрическую клинику и даже утешалась в объятиях её возлюбленного.Что заставило знаменитую Наталью Андрейченко побриться наголо и уйти в джунгли?"Будешь так делать — вот такое с тобой будет"Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве в семье инженера и работницы министерства просвещения. Детство, по её собственным рассказам, было трудным. Мать – очень строгая женщина с тремя высшими образованиями — занималась тем, что инспектировала детские дома и была довольно жесткой в вопросах воспитания.Когда девочке исполнилось 5 лет, мама решила, что у той керосиновая зависимость, и отправила на лечение. На этом профилакторий не закончился. "Меня и от мастурбации лечили. У мамы всё являлось болезнью. Это вообще страшно. Меня в сумасшедший дом водили, придурков показывали. Говорили: "Будешь так делать — вот такое с тобой будет", — рассказывала позже актриса.Отношения с отцом были более теплыми, он, в отличие от мамы, поддержал выбор девушки стать актрисой.Пережила изнасилование в 18 летВ возрасте 18-ти лет с Натальей случилась страшная трагедия. Девушка пережила нападения двоих мужчин, притом актриса даже назвала их имена — Владимир Акулов и Андрей Романцев. Преступники напали на неё, изнасиловали и избили. Найти злоумышленников во многом удалось найти именно благодаря отцу. Клиническая смертьВ возрасте 34 лет Наталья Андрейченко пережила клиническую смерть — попала в страшную автокатастрофу. На тот момент врачи говорили: велик риск глубокой инвалидности. Но каким-то чудом она смогла полностью восстановиться и продолжила карьеру, правда, уже в США. Там ролей особо не предлагали, в чем актриса винила своего второго супруга.Обвинила сына в краже миллиона долларовПервый ребенок родился от композитора Максима Дунаевского в 1982 году. Однако брак продлился недолго: супруг изменил актрисе, и Наталья подала на развод.Через два года вышла замуж за австрийского режиссера Максимилиана Шелла.В 2014 году случился громкий скандал. Наталья Андрейченко публично обвинила своего сына в краже миллиона долларов с её личного счета, которые тот вложил в свои финансовые операции и прогорел.Увела у дочери молодого человекаДочь Натальи — Настасья родилась в Мюнхене в 1989 году, однако все свое детство провела в США. По словам Андрейченко, у её дочери с детства психиатрические проблемы, поэтому она водила девочку в клинику.А в16 лет та забеременела. С тех пор отношения их стали портиться. Андрейченко даже призналась, что когда-то увела жениха у Дочери."У меня были отношения с человеком, за которого я хотела выдать замуж свою дочь. Мы случайно познакомились у моего друга, австрийского олигарха. Он был в шоке, когда случайно узнал, что я мама его бывшей девушки. А дочь меня потом ещё во всём обвинила", — откровенничала актриса.Остриглась наголо и достигла просветленияСейчас Наталья Андрейченко большую часть времени проводит в Мексике, где открыла собственный центр, который помогает людям достичь просветления через йогу, медитации и сыроедение.Она поменяла амплуа актрисы на роль духовного наставника и гуру и теперь в своей Международной академии доброты, расположенной на берегу Карибского моря, принимает учеников со всего мира.Вероятно, чтобы уж точно постичь дзен, несколько лет назад Наталья даже постриглась под ноль.Иногда она организовывает так называемые "ланчи со звездой", где в роли звезды выступает она сама.Похоже, бурные жизненные скитания, выбросившие Андрейченко на мексиканский берег, все же помогли ей найти "душевный покой".
Увела жениха у дочери и ушла в джунгли. Что скрывает Наталья Андрейченко

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Эту замечательную актрису многие запомнили по ролям в фильмах "Сибириада", "Военно-полевой роман" и, конечно же, "Мэри Поппинс, до свидания". Несмотря на любовь и признание зрителей, жизнь ее напоминает поход на яхте во время бури.
Чего только не случалось: проблемы с алкоголем, скандалы, клиническая смерть. Своего сына она обвинила в краже миллиона долларов, а дочь отвезла в психиатрическую клинику и даже утешалась в объятиях её возлюбленного.
Что заставило знаменитую Наталью Андрейченко побриться наголо и уйти в джунгли?

"Будешь так делать — вот такое с тобой будет"

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве в семье инженера и работницы министерства просвещения.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Актриса Наталья Андрейченко
Детство, по её собственным рассказам, было трудным. Мать – очень строгая женщина с тремя высшими образованиями — занималась тем, что инспектировала детские дома и была довольно жесткой в вопросах воспитания.
Когда девочке исполнилось 5 лет, мама решила, что у той керосиновая зависимость, и отправила на лечение.
На этом профилакторий не закончился.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Андрейченко в фильме "Сибириада"
Наталья Андрейченко в фильме Сибириада - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Наталья Андрейченко в фильме "Сибириада"
"Меня и от мастурбации лечили. У мамы всё являлось болезнью. Это вообще страшно. Меня в сумасшедший дом водили, придурков показывали. Говорили: "Будешь так делать — вот такое с тобой будет", — рассказывала позже актриса.
Отношения с отцом были более теплыми, он, в отличие от мамы, поддержал выбор девушки стать актрисой.

Пережила изнасилование в 18 лет

В возрасте 18-ти лет с Натальей случилась страшная трагедия. Девушка пережила нападения двоих мужчин, притом актриса даже назвала их имена — Владимир Акулов и Андрей Романцев. Преступники напали на неё, изнасиловали и избили.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Андрейченко на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия"
Актриса Наталья Андрейченко на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре Россия - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Актриса Наталья Андрейченко на красной дорожке перед церемонией закрытия 47-го Московского Международного кинофестиваля в кинотеатре "Россия"
Найти злоумышленников во многом удалось найти именно благодаря отцу.

Клиническая смерть

В возрасте 34 лет Наталья Андрейченко пережила клиническую смерть — попала в страшную автокатастрофу. На тот момент врачи говорили: велик риск глубокой инвалидности.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoНаталья Андрейченко и Уилл Смит на открытии Московского международного кинофестиваля. 2008
Наталья Андрейченко и Уилл Смит на открытии Московского международного кинофестиваля. 2008 - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Наталья Андрейченко и Уилл Смит на открытии Московского международного кинофестиваля. 2008
Но каким-то чудом она смогла полностью восстановиться и продолжила карьеру, правда, уже в США. Там ролей особо не предлагали, в чем актриса винила своего второго супруга.

Обвинила сына в краже миллиона долларов

Первый ребенок родился от композитора Максима Дунаевского в 1982 году. Однако брак продлился недолго: супруг изменил актрисе, и Наталья подала на развод.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Наталья Андрейченко
Через два года вышла замуж за австрийского режиссера Максимилиана Шелла.
В 2014 году случился громкий скандал. Наталья Андрейченко публично обвинила своего сына в краже миллиона долларов с её личного счета, которые тот вложил в свои финансовые операции и прогорел.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртистка Наталья Андрейченко в роли Любы в фильме "Военно-полевой роман"
Артистка Наталья Андрейченко в роли Любы в фильме Военно-полевой роман - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Артистка Наталья Андрейченко в роли Любы в фильме "Военно-полевой роман"

Увела у дочери молодого человека

Дочь Натальи — Настасья родилась в Мюнхене в 1989 году, однако все свое детство провела в США. По словам Андрейченко, у её дочери с детства психиатрические проблемы, поэтому она водила девочку в клинику.
А в16 лет та забеременела. С тех пор отношения их стали портиться. Андрейченко даже призналась, что когда-то увела жениха у Дочери.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Наталья Андрейченко
"У меня были отношения с человеком, за которого я хотела выдать замуж свою дочь. Мы случайно познакомились у моего друга, австрийского олигарха. Он был в шоке, когда случайно узнал, что я мама его бывшей девушки. А дочь меня потом ещё во всём обвинила", — откровенничала актриса.

Остриглась наголо и достигла просветления

Сейчас Наталья Андрейченко большую часть времени проводит в Мексике, где открыла собственный центр, который помогает людям достичь просветления через йогу, медитации и сыроедение.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктеры В. Меньшов и Н. Андрейченко в фильме Э. Ясана "Прости"
Актеры В. Меньшов и Н. Андрейченко в фильме Э. Ясана Прости - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Актеры В. Меньшов и Н. Андрейченко в фильме Э. Ясана "Прости"
Она поменяла амплуа актрисы на роль духовного наставника и гуру и теперь в своей Международной академии доброты, расположенной на берегу Карибского моря, принимает учеников со всего мира.
Вероятно, чтобы уж точно постичь дзен, несколько лет назад Наталья даже постриглась под ноль.
Иногда она организовывает так называемые "ланчи со звездой", где в роли звезды выступает она сама.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Наталья Андрейченко
Похоже, бурные жизненные скитания, выбросившие Андрейченко на мексиканский берег, все же помогли ей найти "душевный покой".
 
 
 
