Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом
Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом
Владимир Зеленский назвал "очень хорошими" переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии... РИА Новости, 18.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал "очень хорошими" переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "У нас были очень хорошие переговоры с президентом Трампом. Может, самые лучше (переговоры - ред.) будут в будущем. И мы поговорим еще про гарантии о безопасности. Это очень важно, что США дают такой сильный сигнал и готовы к гарантиям по безопасности (для Киева - ред.)", - заявил Зеленский. Трансляция встречи шла на YouTube-канале агентства Рейтер.
Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом
Зеленский назвал переговоры с Трампом в Белом доме очень хорошими