Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036180030.html
Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом
Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом
Владимир Зеленский назвал "очень хорошими" переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T23:29:00+03:00
2025-08-18T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_0:13:3068:1739_1920x0_80_0_0_3a7235e1553a58286ab2458a9bb08cbf.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал "очень хорошими" переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "У нас были очень хорошие переговоры с президентом Трампом. Может, самые лучше (переговоры - ред.) будут в будущем. И мы поговорим еще про гарантии о безопасности. Это очень важно, что США дают такой сильный сигнал и готовы к гарантиям по безопасности (для Киева - ред.)", - заявил Зеленский. Трансляция встречи шла на YouTube-канале агентства Рейтер.
https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166666_196:0:2924:2046_1920x0_80_0_0_a982a3c4108f0376662d34c2b5a07129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом

Зеленский назвал переговоры с Трампом в Белом доме очень хорошими

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал "очень хорошими" переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявив, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.
"У нас были очень хорошие переговоры с президентом Трампом. Может, самые лучше (переговоры - ред.) будут в будущем. И мы поговорим еще про гарантии о безопасности. Это очень важно, что США дают такой сильный сигнал и готовы к гарантиям по безопасности (для Киева - ред.)", - заявил Зеленский. Трансляция встречи шла на YouTube-канале агентства Рейтер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала