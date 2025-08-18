https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036170149.html

Зеленский высказался об обсуждении территориальных вопросов

Зеленский высказался об обсуждении территориальных вопросов - РИА Новости, 18.08.2025

Зеленский высказался об обсуждении территориальных вопросов

Владимир Зеленский заявил, что "территориальные вопросы" будут обсуждаться на трехсторонней встрече. РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T22:05:00+03:00

2025-08-18T22:05:00+03:00

2025-08-18T22:26:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

оон

смоленская аэс

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036171036_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_145770008a41200b237e6176efdd84d1.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что "территориальные вопросы" будут обсуждаться на трехсторонней встрече."Все чувствительные вопросы, территориальные и другие мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи", - сказал Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.Зеленский также отметил, что Трамп постарается организовать трехстороннюю встречу.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, заявил ранее постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде".В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250818/peregovory-2036088677.html

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036159518.html

украина

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече 2025-08-18T22:05 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), оон, смоленская аэс, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, украина, республика крым, россия, в мире