Зеленский высказался об обсуждении территориальных вопросов
Зеленский намерен обсуждать территориальные вопросы на трехсторонней встрече
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что "территориальные вопросы" будут обсуждаться на трехсторонней встрече.
"Все чувствительные вопросы, территориальные и другие мы обсудим на уровне лидеров во время трехсторонней встречи", - сказал Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.
Зеленский также отметил, что Трамп постарается организовать трехстороннюю встречу.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, заявил ранее постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.