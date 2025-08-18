https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036159518.html
Трамп указал на внешний вид Зеленского на встрече в Белом доме
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп указал на внешний вид Владимира Зеленского во время его прибытия в Белый дом.На кадрах видно, как американский лидер, пожимая руку Зеленскому, показывает на его одежду. При этом не ясно, была ли реакция Трампа положительной или отрицательной.Зеленский надел на встречу с Трампом черный пиджак поверх черной рубашки. В понедельник источник сообщил порталу Axios, что Зеленский появится в Белом доме в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.Неназванный советник американского президента Дональда Трампа "отчасти в шутку" заявил порталу, что, если бы Зеленский надел деловой костюм, это был бы хороший знак мира, однако Белый дом не ожидает, что он это сделает.Зеленский неоднократно пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль. На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский тогда заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.
