https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036159341.html

Журналистов попросили покинуть Белый дом после встречи Трампа и Зеленского

Журналистов попросили покинуть Белый дом после встречи Трампа и Зеленского - РИА Новости, 18.08.2025

Журналистов попросили покинуть Белый дом после встречи Трампа и Зеленского

Прессу попросили покинуть Овальный кабинет в Белом доме по окончании публичной части встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T20:56:00+03:00

2025-08-18T20:56:00+03:00

2025-08-18T23:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дональд трамп

украина

владимир зеленский

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036155365_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecd905d765063ccfe92ca20c1ee36064.jpg

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Прессу попросили покинуть Овальный кабинет в Белом доме по окончании публичной части встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости."Пресса - на выход", - было сказано в трансляции.Трамп поблагодарил представителей СМИ, а Зеленский помахал рукой.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250818/kiev-2035919391.html

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036180030.html

https://ria.ru/20250818/evropa-2035931265.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, украина, владимир зеленский, сша