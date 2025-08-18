https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036150733.html
Зеленского привезли в Белый дом на внедорожнике Chevrolet
Зеленского привезли в Белый дом на внедорожнике Chevrolet
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимира Зеленского в Белый дом привезли на внедорожнике Chevrolet Suburban, который выделяют большинству гостей, следует из трансляции. В понедельник в Белом доме проходят переговоры президента США Дональда Трампа с Зеленским, затем к ним присоединятся европейские лидеры.
