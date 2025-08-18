Зеленского привезли в Белый дом на внедорожнике Chevrolet

Рейтинг@Mail.ru
20:31 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимира Зеленского в Белый дом привезли на внедорожнике Chevrolet Suburban, который выделяют большинству гостей, следует из трансляции. В понедельник в Белом доме проходят переговоры президента США Дональда Трампа с Зеленским, затем к ним присоединятся европейские лидеры.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимира Зеленского в Белый дом привезли на внедорожнике Chevrolet Suburban, который выделяют большинству гостей, следует из трансляции.
В понедельник в Белом доме проходят переговоры президента США Дональда Трампа с Зеленским, затем к ним присоединятся европейские лидеры.
Зеленский сменил хаки на черные брюки ради встречи с Трампом
