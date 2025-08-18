Рейтинг@Mail.ru
Трамп и Зеленский начали переговоры
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 18.08.2025 (обновлено: 22:01 18.08.2025)
Трамп и Зеленский начали переговоры
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали свою встречу в Белом Доме, следует из трансляции телеканала Fox News. РИА Новости, 18.08.2025
в мире
специальная военная операция на украине
дональд трамп
владимир зеленский
сша
украина
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали свою встречу в Белом Доме, следует из трансляции телеканала Fox News.После переговоров с Зеленским в Овальном кабинете Трамп встретится с европейскими лидерами.
сша
украина
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали свою встречу в Белом Доме, следует из трансляции телеканала Fox News.
После переговоров с Зеленским в Овальном кабинете Трамп встретится с европейскими лидерами.
Приглашение на казнь: у Киева не осталось вариантов
Вчера, 08:00
 
