Трамп и Зеленский начали переговоры

2025-08-18T20:21:00+03:00

2025-08-18T20:21:00+03:00

2025-08-18T22:01:00+03:00

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали свою встречу в Белом Доме, следует из трансляции телеканала Fox News.После переговоров с Зеленским в Овальном кабинете Трамп встретится с европейскими лидерами.

