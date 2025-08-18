https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036147615.html
Трамп и Зеленский начали переговоры
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали свою встречу в Белом Доме, следует из трансляции телеканала Fox News. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали свою встречу в Белом Доме, следует из трансляции телеканала Fox News.После переговоров с Зеленским в Овальном кабинете Трамп встретится с европейскими лидерами.
