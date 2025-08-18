Эксперт предположил, почему Зеленский отверг территориальные уступки
АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, отвергая территориальные уступки, не хочет при этом полностью "закрывать дверь" по вероятному трехстороннему саммиту с участием лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с РИА Новости профессор, председатель турецкого Международного центра исследования кризисов (USKAM) Исмаил Шахин.
Как 16 августа объявил портал Axios со ссылкой на источники, Трамп передал Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с российским президентом и главой киевского режима 22 августа.
"Заявление ряда европейских политиков, в частности главы МИД Польши Радослава Сикорского и французского лидера Эммануэля Макрона, показывают, что Европа не хочет оставлять Украину одну за столом переговоров, но в то же время остается далекой от видения мирного урегулирования президента США Дональда Трампа", - отметил собеседник агентства.
По словам профессора, Зеленский, в свою очередь, отвергая территориальные уступки, "не закрывает при этом полностью дверь перед идеей трехстороннего саммита с Трампом и российским лидером Владимиром Путиным".
Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.