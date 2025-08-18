https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036122055.html

Эксперт предположил, почему Зеленский отверг территориальные уступки

Эксперт предположил, почему Зеленский отверг территориальные уступки - РИА Новости, 18.08.2025

Эксперт предположил, почему Зеленский отверг территориальные уступки

Владимир Зеленский, отвергая территориальные уступки, не хочет при этом полностью "закрывать дверь" по вероятному трехстороннему саммиту с участием лидеров РФ и РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T18:29:00+03:00

2025-08-18T18:29:00+03:00

2025-08-18T18:29:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

мид польши

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg

АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский, отвергая территориальные уступки, не хочет при этом полностью "закрывать дверь" по вероятному трехстороннему саммиту с участием лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выразил мнение в беседе с РИА Новости профессор, председатель турецкого Международного центра исследования кризисов (USKAM) Исмаил Шахин. Как 16 августа объявил портал Axios со ссылкой на источники, Трамп передал Зеленскому и европейским лидерам, что хотел бы провести трехстороннюю встречу с российским президентом и главой киевского режима 22 августа. "Заявление ряда европейских политиков, в частности главы МИД Польши Радослава Сикорского и французского лидера Эммануэля Макрона, показывают, что Европа не хочет оставлять Украину одну за столом переговоров, но в то же время остается далекой от видения мирного урегулирования президента США Дональда Трампа", - отметил собеседник агентства. По словам профессора, Зеленский, в свою очередь, отвергая территориальные уступки, "не закрывает при этом полностью дверь перед идеей трехстороннего саммита с Трампом и российским лидером Владимиром Путиным". Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250818/polsha-2036104496.html

https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036115835.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мид польши, евросоюз, смоленская аэс